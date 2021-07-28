廉署控華星物業及華廈地產兩前僱員　涉藉工廈車位租賃貪污及欺詐

廉政公署昨日（27日）落案起訴，華廈地產前銷售主任及華星物業管理前大廈主管，分別控告二人涉嫌在豐盛工業中心車位租賃上貪污及欺詐。廉署徵詢律政司法律意見後，分案起訴二人，兩人已獲廉署准予保釋，明日（29日）在沙田裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，分案起訴兩名被告。華星物業管理於案發時，為豐盛工業中心提供物業管理服務，該工業大廈有超過100個車位。該工業大廈一名租客於2018年7月，向管理處查詢車位租賃事宜。華星物業管理及華廈地產在廉署調查案件期間提供全面協助。

首宗案件被告萬冠宏（64歲），是華星物業管理前大廈主管，案發時為豐盛工業中心管理處負責人，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

該項控罪指，萬冠宏涉嫌於2018年7月1日至2019年6月30日期間，向上述租客虛假地表示，獲該工業中心一個車位的擁有人，授權處理該車位所有租務相關事宜，並意圖詐騙而誘使有關租客，向他支付租金及其他相關費用共3.6萬元，而導致他獲得利益或該租客蒙受不利。

第二宗案件被告林偉平（68歲），華廈地產前銷售主任，負責處理豐盛工業中心其他十多個車位的租務，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條。

該項控罪指，林偉平涉嫌於2019年8月某日，無合法權限或合理辯解，而向上述租客索取3,000元，作為在該工業中心一個車位的租務事宜上，對該租客予以優待的誘因或報酬。