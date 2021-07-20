廉署控八旬翁　涉以一千元及飲水機賄法援署職員　圖助申法援

廉政公署今日（20日）落案起訴一名81歲退休老翁，控告他涉嫌向法律援助署職員提供1,000元及一部飲水機，以協助處理其離婚追討附屬濟助申請。

廉署徵詢律政司法律意見後，落案起訴被告兩項向公職人員提供利益罪，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四（22日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告林飛英（81歲），退休人士。案情指，被告於2004年與妻子離婚，相關的離婚程序，包括申請附屬濟助等隨後展開。被告於2020年3月申請法律援助，向前妻追討未獲支付的附屬濟助，惟法援署於2020年4月拒絕其申請。

兩項控罪指，被告涉嫌於2020年7月16日至20日期間，無合法權限或合理辯解而向法援署一名助理文書主任提供1,000元，及向法援署的公職人員承諾或答應提供一部飲水機，作為協助被告處理其法律援助申請的誘因或報酬。

法援署接獲相關事件匯報後，將個案轉介廉署，並在廉署調查案件期間提供全面協助。