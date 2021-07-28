變種病毒｜沙特領事另一名女兒中招　檢疫期間第7天樣本確診

新冠肺炎疫情未止，本港今天（28日）新堵一宗輸入個案，患者是一名17歲女子，是早前確診的11歲男童及13歲女童的姐姐，亦即沙特阿拉伯駐港領事館領事的另一名女兒。她與早前已確診的弟妹同於7月16日來港，當弟妹確診後轉入檢疫中心隔離，檢疫期間第7天樣本確診，帶有L452R變種病毒。

本港今天的初步確診個案少於5宗。



▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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衞生署衞生防護中心公布，截至7月28日零時零分，中心正調查一宗新增的確診個案，至今本港個案累計11 981宗（包括11 980宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為一宗輸入個案（第11981宗個案），患者是一名17歲女子，7月16日坐QR818航班由沙地阿拉伯抵港，亦即與確診弟妹同一航班，弟妹確診後她被送入檢疫中心，昨天發病，於檢疫期間第7天檢測的樣本呈陽性，驗出有L452R變種病毒，她沒有疫苗接種紀錄。她是第11968宗個案（11歲男童）和第11971宗個案（13歲女童）的胞姐，亦即沙特領事館領事的另一名女兒。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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13歲女童於本月17日發病，而11歲男童確診時無病徵。他們來港後本應在鰂魚涌太古城唐宮閣接受自我隔離，但卻多次外出，違反豁免檢疫的條件，而他們所住的大廈於7月20日被封區檢測。根據衞生署和醫院管理局的資料，11歲男童已經出院，而截至昨天上午，13歲女童仍然危殆。對於最新確診的17歲女子的行蹤問題，衞生署稱暫時未有資料，未知是否與弟妹一樣。

過去14天（7月14日至27日）累計報告27宗個案，全屬輸入個案。

中心亦提醒與黃大仙金鳳街1-3號、屯門青山公路388號恒順園第6座相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。