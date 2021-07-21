沙地領事子女染疫　四人送隔離營檢疫21日　消息：包括領事本人

沙地阿拉伯一對姊弟上周五（17日）來港探親，他們根據相關豁免人士規定，返回太古城唐宮閣的住所自我隔離，兩人今（21日）確診，其中13歲的姊姊（#11971）更被驗出帶有L452R變種病毒。據了解，兩人為沙地阿拉伯駐港領事的子女，他們被揭發在隔離期間，違令多度「偷走」播毒。

其同住的家人雖被列為密切接觸者，原本可在家居檢疫。惟衞生署晚上回覆《香港01》查詢時透露，涉事兩姊弟共有四名密切接觸者，包括2名家人、1名司機和1名外籍傭工。該四人均已被送往隔離營強制檢疫21日。消息指，其中一人為兩人的父親，即為沙地阿拉伯駐港領事。



▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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衞生署晚上表示，來自沙地阿拉伯的13歲女童（#11971）和其11歲弟弟（#11968）今日確診後，共有四人被列為密切接觸者，包括兩位家人、一名司機及一名家傭，四人均已被送到隔離營強制檢疫21日。消息透露，其中一人為兩姊弟的父親，亦即是令他們享有豁免檢疫權的沙地阿拉伯駐港領事。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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翻查香港法例，《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）列明，政務司司長可豁免特定人士的檢疫規定，但司長若認為有必要，仍可以施加、更改或取消任何附帶條件。惟條文亦列明，任何指定條件，均不減損《預防及控制疾病規例》(第599A章）賦予衞生主任的權力，亦即可對任何人實行檢疫和隔離的權力。

此舉意味着，衞生防護中心或已運用其權力，削去領事的檢疫豁免。