鄭州水災｜廠商會捐100萬港元救災　史立德籲社會踴躍賑災

河南鄭州等地遭逢特大暴雨，災情嚴重，造成不少傷亡。香港中華廠商聯合會今日（28日）宣布，將透過中聯辦賑災專戶捐款港幣100萬元，並致函河南省委、河南省人民政府，向遇難者親屬及傷員表示慰問。



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香港中華廠商聯合會表示，作為愛國愛港工商團體，一直密切關注當地災情，並於今日宣布透過中聯辦賑災專戶捐款港幣100萬元，以支援河南抗洪救災及災後重建工作。

廠商會會長史立德。（資料圖片）

廠商會會長史立德指，香港與內地民眾血脈相連，休戚與共，「眼見河南同胞身陷千年一遇災難，廠商會同仁深感悲痛，希望透過今次捐款略盡綿力，為災區人民提供幫助，讓他們感受到香港同胞的祝福和關愛。」

除了捐款，廠商會亦致函河南省委、河南省人民政府，向遇難者親屬及傷員表示慰問，並向一眾不辭勞苦的前線救援人員致以崇高敬意。廠商會呼籲工商界和社會各界本着「一方有難、八方支援」的精神，伸出援手踴躍賑災，讓災民早日渡過難關，回復正常生活。