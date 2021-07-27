鄭州水災｜馬會向鄭州市政府捐款二千萬元　支援救災賑災工作

河南暴雨成災，鄭州市災情嚴重。香港賽馬會今天（27日）宣布，向鄭州市政府捐出港幣二千萬元，支援當地救災賑災工作。馬會主席陳南祿表示，河南遭遇罕見特強暴雨導致生命財產損失，馬會向災民致以最深切慰問，並祝願河南早日戰勝災情，民眾回復正常生活。



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馬會主席陳南祿（左）今天前往中聯辦出席支票捐贈儀式，表達對河南災情的關心和慰問，款項由中聯辦副主任盧新寧（右）代表接受。 （馬會提供）

馬會指，今日透過中央駐港聯絡辦公室向鄭州市政府捐出港幣二千萬元，以支援河南省鄭州市的救災賑災工作。主席陳南祿今天前往中聯辦出席捐贈儀式，並表達對河南災情的關心和慰問，款項由中聯辦副主任盧新寧女士代表接受。

陳南祿表示，河南遭遇罕見特強暴雨，導致生命財產損失，「馬會上下仝人向受災同胞致以最深切的慰問，並向前線救災人員致以崇高敬意。祝願河南早日戰勝災情，民眾回復正常生活。」

嘉華國際捐500萬元

因應河南防汛形勢嚴峻，嘉華國際集團有限公司今日宣布捐出500萬港元，支援河南抗洪救災及災後重建工作。嘉華國際主席呂志和表示，對於今次天災所造成的傷害感到十分悲痛，嘉華國際向受災情影響同胞予深切慰問，並向所有前線救援人員表示崇高敬意。嘉華集團表示，繼早前銀河娛樂集團透過銀河娛樂集團基金會捐款澳門幣1000萬元後，嘉華集團合共捐款近1500萬港元支援河南救災工作。

勞聯3日籌45萬元 冀展現兩地工會相助精神

另外，港九勞工社團聯會多個成員會自發捐款賬濟河南受災災民，三天籌得45萬港元捐款，勞聯主席林振昇今天聯同成員會代表將捐款支票交予香港中聯辦，由中聯辦社會工作部周蔚副部長代為接收。

林振昇表示，河南災情嚴重，豫港兩地工友風雨同路，血脈相連，希望透過捐款表達對鄭州及其他城市受災民眾職工的支持，展現兩地工會守望相助的精神，相信大家齊心一致，眾志成城，必能戰勝災情。

自由黨則由其賑災基金撥捐50萬元，支援河南省救災工作。自由黨黨魁鍾國斌及黨主席張宇人昨（26日）代表該黨前往中聯辦遞交捐款支票，由中聯辦副主任譚鐵牛及協調部副部長徐小林代為接收。