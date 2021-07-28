疫苗接種｜74歲老婦離世前14日內曾打疫苗　5青少年針後心肌炎

衛生署今日（28日）公布，截至7月25日晚11時59分過去的一周，有一名74歲老婦接種科興疫苗後14日內死亡，但無證據顯示由疫苗引起，臨床死因是高血壓性心臟病。另外，有5名12至15歲少男在接種復必泰疫苗後後一至兩天內出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。



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74歲女子離世前14日曾接種疫苗

截至7月25日晚11時59分過去的一周，衞生署共接獲179宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。一宗於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告涉及一名74歲女子，曾接種科興疫苗，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，臨床死因為高血壓性心臟病。

5少年針後疑心肌炎或心包炎

同期衞生署曾接獲五宗涉及18歲以下青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。這些個案涉及五名年齡介乎12至15歲少男，他們在接種復必泰疫苗後一至兩天內出現胸痛，情況穩定。

本港市民截至7月25日，合共接種了超過527萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民約303萬名，佔全港12歲或以上人口的44.6%。疫苗接種以來，衛生署共收到27宗涉及離世前14日內接種疫苗的個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為10宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘四宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。