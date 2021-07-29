東京奧運｜何詩蓓晉級決賽　奧海城近百市民歡呼　祝福決賽奪金

港隊女飛魚何詩蓓在女子200米自由泳摘銀後，今早（29日）在100米自由泳準決賽中，破亞洲紀錄入決賽，向個人第二面獎牌進發。



今早在奧海城，近100人觀賞何詩蓓比賽，當她在小組取得第一時，觀看賽事市民均興奮高呼拍手。有市民指，何詩蓓今日表現出色，更形容是「女版劉翔」，希望她決賽中可再創佳績奪金而回。



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在奧海城觀賞賽事的張先生指，何詩蓓今日表現十分出色，「顯示到香港人都可以攞世界冠軍」。他昨日（28日）亦有到場支持，形容何「為港爭光，係香港人驕傲」，認為可與中國跨欄運動員劉翔媲美：「直頭係女版劉翔」。他又直言「邊個話香港人攞唔到冠軍、邊個話香港人游唔到前八名？」

張先生又祝福何詩蓓明日決賽除了取得獎牌外，更可破世界紀錄，「希望佢個人攞到一金一銀」。他又坦言，本港經歷過新冠疫情及社會事件後，「獎牌除咗係沖喜之外，係令香港人更加團結，用體育凝聚番失去嘅嘢」。

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黃小姐與4歲的女兒到場觀賞賽事，她笑言女兒今日要學習游泳，然而她不敢下水，故「反而有時間，就帶佢嚟睇下原來游水係咁好玩嘅」；不過4歲的Jade稱「仲係好驚」。黃小姐認為今日何詩蓓表現十分出色，希望決賽中可再創佳績。她又指，今日在商場中氣氛熱烈，希望參與的香港運動員繼續加油。

黃小姐與4歲的女兒到場觀賞賽事，並希望參與的香港運動員繼續加油。（歐嘉樂攝）

▼7月28日 何詩蓓為港隊歷史性贏得奧運獎牌▼

