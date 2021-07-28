何詩蓓奧運摘銀｜前教練形容最勤力泳手　仍有潛力可釋放爭奪金

香港女飛魚何詩蓓今早於奧運女子200米自由泳決賽勇奪銀牌，為港隊再添一面獎牌，亦是游泳項目中「零的突破」。

港產奧運銀牌泳手是如何煉成？何詩蓓少年時的教練Michael Fasching最有資格回答這個問題。何詩蓓4歲時到南華會學習游泳，Fasching便是泳會總教練，多年陪伴何詩蓓成長，直至她18歲那年到美國升學。

遠赴美國前，何詩蓓的成績已達奧運參賽標準，Fasching向《香港01》表示，何詩蓓一直非常勤奮：「從未見過泳手比佢更勤力（I have never come across other swimmers that being hardworking than she does.）」。對於愛徒勇奪銀牌，他表示非常高興，早已察覺何詩蓓有爭標資質，更指愛徒仍有潛力未釋放，相信只要能再晉身決賽，奪金並非夢想。



何詩蓓是愛爾蘭及香港的混血兒，但一直在香港成長，操一口流利廣東話，孩童時會到圖書館讀《老夫子》；晚上會看劇集《皆大歡喜》，絕對是土生土長香港人。4歲那年，何詩蓓與姐姐加入華人色彩濃厚的南華會泳隊，開始接觸泳術，從此踏上奧運銀牌之路。

Michael Fasching：摘銀的成績超出預期、極大成就

德籍的Michael Fasching為泳隊總教練，是何詩蓓約12至18歲時的主要教練。Fasching現時正身處德國，即使有時差之，今日仍堅持在當地凌晨3時40分觀看何詩蓓的賽事。他笑言，非常滿意何詩蓓的表現，感到十分高興，原本預計她會游出1分54秒的成績，豈料再創個人最佳表現，以1分53.92秒完賽，超出其預期，形容是極大的成就（tremendous achievement），尤其開頭150米的速度非常快，只是最後50米時，對手表現更出色。

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讚何詩蓓時間管理好

Fasching表示，過往已從何詩蓓身上看到奪標的資質，認為她終會在職業生涯上奪得奧運獎牌。他憶述，何詩蓓非常勤奮，而且時間管理佳，在香港中學文憑試前夕，仍然努力練習，直至考試開始前才暫停練水，但考試結束後，小休片刻便再投入訓練。

他坦言，有不少泳手在文憑試前3個月已暫停練習，部份人考試結束後，亦再無練習，認為良好的時間管理及勤奮，是何詩蓓成功的因素之一，直言：「從未見過泳手比佢更勤力（I have never come across other swimmers that being hardworking than she does.）」。

何詩蓓遠赴美國前，成績已達奧運參賽標準，並奪取不同獎項。談到難忘的經歷，Fasching提到2013年的杜拜世青賽，當時何詩蓓首次於同類大賽晉身至準決賽，心情十分緊張，但最終卻能保持冷靜，沉着應戰，出乎意料地贏得100米自游泳的金牌。當時的何詩蓓只有15歲。Fasching認為，當時的經驗令何詩蓓懂得如何應付國際賽事的決賽。

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Fasching表示，在新冠肺炎疫情下，運動員面對艱難時刻，但何詩蓓依然保持樂觀，並在港隊團隊支持下維持練習。他表示，何詩蓓領獎後一直保持謙遜、不擺架子（humble and down to earth），香港能擁有如此運動員實屬福份，並認為何詩蓓仍有未釋放的潛力，尤其在短短5個月內，她今日的表現已較之前快0.5秒。他相信，何詩蓓只要保持現有態度、努力，絕對可以奪金，認為下次晉身決賽時，任何事都有機會發生。