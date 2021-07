何詩蓓奧運摘銀｜前教練形容最勤力泳手　仍有潛力可釋放爭奪金

香港女飛魚何詩蓓今早於奧運女子200米自由泳決賽勇奪銀牌,為港隊再添一面獎牌,亦是游泳項目中「零的突破」。

港產奧運銀牌泳手是如何煉成?何詩蓓少年時的教練Michael Fasching最有資格回答這個問題。何詩蓓4歲時到南華會學習游泳,Fasching便是泳會總教練,多年陪伴何詩蓓成長,直至她18歲那年到美國升學。

遠赴美國前,何詩蓓的成績已達奧運參賽標準,Fasching向《香港01》表示,何詩蓓一直非常勤奮:「從未見過泳手比佢更勤力(I have never come across other swimmers that being hardworking than she does.)」。對於愛徒勇奪銀牌,他表示非常高興,早已察覺何詩蓓有爭標資質,更指愛徒仍有潛力未釋放,相信只要能再晉身決賽,奪金並非夢想。



何詩蓓是愛爾蘭及香港的混血兒,但一直在香港成長,操一口流利廣東話,孩童時會到圖書館讀《老夫子》;晚上會看劇集《皆大歡喜》,絕對是土生土長香港人。4歲那年,何詩蓓與姐姐加入華人色彩濃厚的南華會泳隊,開始接觸泳術,從此踏上奧運銀牌之路。

Michael Fasching:摘銀的成績超出預期、極大成就

德籍的Michael Fasching為泳隊總教練,是何詩蓓約12至18歲時的主要教練。Fasching現時正身處德國,即使有時差之,今日仍堅持在當地凌晨3時40分觀看何詩蓓的賽事。他笑言,非常滿意何詩蓓的表現,感到十分高興,原本預計她會游出1分54秒的成績,豈料再創個人最佳表現,以1分53.92秒完賽,超出其預期,形容是極大的成就(tremendous achievement),尤其開頭150米的速度非常快,只是最後50米時,對手表現更出色。

讚何詩蓓時間管理好

Fasching表示,過往已從何詩蓓身上看到奪標的資質,認為她終會在職業生涯上奪得奧運獎牌。他憶述,何詩蓓非常勤奮,而且時間管理佳,在香港中學文憑試前夕,仍然努力練習,直至考試開始前才暫停練水,但考試結束後,小休片刻便再投入訓練。

他坦言,有不少泳手在文憑試前3個月已暫停練習,部份人考試結束後,亦再無練習,認為良好的時間管理及勤奮,是何詩蓓成功的因素之一,直言:「從未見過泳手比佢更勤力(I have never come across other swimmers that being hardworking than she does.)」。

何詩蓓遠赴美國前,成績已達奧運參賽標準,並奪取不同獎項。談到難忘的經歷,Fasching提到2013年的杜拜世青賽,當時何詩蓓首次於同類大賽晉身至準決賽,心情十分緊張,但最終卻能保持冷靜,沉着應戰,出乎意料地贏得100米自游泳的金牌。當時的何詩蓓只有15歲。Fasching認為,當時的經驗令何詩蓓懂得如何應付國際賽事的決賽。

▼7月28日 大批市民到商場為港隊何詩蓓打氣,見證奪銀牌時刻▼



Fasching表示,在新冠肺炎疫情下,運動員面對艱難時刻,但何詩蓓依然保持樂觀,並在港隊團隊支持下維持練習。他表示,何詩蓓領獎後一直保持謙遜、不擺架子(humble and down to earth),香港能擁有如此運動員實屬福份,並認為何詩蓓仍有未釋放的潛力,尤其在短短5個月內,她今日的表現已較之前快0.5秒。他相信,何詩蓓只要保持現有態度、努力,絕對可以奪金,認為下次晉身決賽時,任何事都有機會發生。