何詩蓓退賽保體力　港隊即不合接力賽資格　王敏超：早決定棄賽

於東京奧運勇奪女子200米自由泳銀牌的港隊代表何詩蓓，將於今日（29日）再於100米自由泳準決賽爭取出線，港隊為讓她有足夠休息，決定退出4x200米自由泳接力預賽。港協暨奧委會義務秘書長、香港業餘游泳總會會長王敏超於港台節目《千禧年代》表示，一早已知悉港隊會有退賽的決定，但不想太早公布，怕引來外界聲音，影響運動員心態。

王解釋，比賽對泳手水平有要求，何詩蓓退出接力賽，港隊即不符合參賽資格，故無人可以頂替其位置讓其餘3位隊友繼續出賽。



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王敏超表示，港隊早已考慮退出接力賽事，但怕影響運動員心態，不想太早宣布。他指，昨日有在場與領隊和教練商討，接力隊是以第13、14名入圍奧運，「問鼎決賽難啲」，考慮到整個團體，徵同了另外3位運動員的同意，以衝刺另一獎牌為大前提決定退賽。

他說，何詩蓓勝出，港隊成員「全部攬埋一齊好感動」，認為港隊有個人獎牌亦是整個團體的光榮，指若何詩蓓昨晚續出戰游泳賽，會在晚上11時才能返回選手村，擔心其休息不足夠。他認為，何詩蓓仍然年輕，3年後仍有機會衝刺巴黎奧運。

問到有否其他選手可頂替何詩蓓，讓港隊繼續出戰接力賽，王解釋，比賽限制參賽隊伍最少要有兩個選手達A標，而港隊只有何詩蓓和歐鎧淳達A標，故何不參與，港隊即不符資格。

▼7月28日 何詩蓓為港隊歷史性贏得奧運獎牌▼



何詩蓓10歲已有奧運夢 兒時教練讚詩蓓爸媽是最好的父母

前南華會教練黃文凱是何詩蓓10至13歲時的游泳教練，他今日在電台節目中憶述，何詩蓓10歲時已夢想晉身奧運決賽，對於她終完夢並獲銀牌相當感動。他表示，何詩蓓少時「冇乜太標青」，認為其成功來自其情緒智商高，比賽表現穩定。

他亦形容何詩蓓的父母是其教練生涯遇到「最好的父母」，指他們「睇得好開」，沒有特別催谷女兒成績，亦不會質疑教練，認為何詩蓓的成就應歸於父母。

不會質疑教練，沒有特別催谷女兒成績，他們是我教練生涯遇到最好的父母 何詩蓓兒時教練黃文凱

黃文凱曾帶領當時12歲的何詩蓓參加澳洲全國分齡賽，即使無法晉身決賽或獲獎，只要盡好全力，她都不會太失望，亦會明白其他人表現更好，會回去繼續努力，希望下次有好成績。