東京奧運｜何詩蓓奪銀　愛爾蘭駐港澳總領事館：鄉親父老以你為傲

愛爾蘭駐香港及澳門總領事館7月28日在Facebook發文，恭賀香港泳手何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）在東京奧運女子200米自由泳決賽奪得銀牌。總領事館寫道：「恭喜詩蓓，香港市民和愛爾蘭鄉親父老都以你為傲！」



東京奧運：圖為7月28日，香港泳手何詩蓓完成東京奧運女子200米自由泳決賽後，面露笑容。（AP）

何詩蓓的父親是愛爾蘭人，母親是香港人。總領事館28日提及何詩蓓有香港和愛爾蘭血統，並恭賀她打破亞洲的女子200米自由泳紀錄、為香港隊贏得首面奧運游泳比賽獎牌。

何詩蓓是已故愛爾蘭前總理查爾斯·豪伊（Charles Haughey）的侄孫女。查爾斯·豪伊的兒子、即何詩蓓父親的堂兄弟肖恩·豪伊（Sean Haughey），同樣是當地政界人物，是現任愛爾蘭眾議院議員。肖恩·豪伊28日在Twitter上轉發何詩蓓奪得奧運銀牌的新聞。

Tokyo 2020: Haughey grandniece makes Hong Kong history via @RTENews https://t.co/DgSGK95Ct2 — Seán Haughey (@sean_haughey) July 28, 2021

不少愛爾蘭傳媒如《愛爾蘭時報》（Irish Times）、愛爾蘭廣播電視台、《愛爾蘭觀察家報》（Irish Examiner）7月28日都有報道何詩蓓奪獎的消息。

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