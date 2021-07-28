東京奧運7月28日總結｜何詩蓓為港奪銀創歷史　中國掃三金超美國

「香港女飛魚」何詩蓓創造歷史，在女子200米自由泳以破亞洲紀錄奪得銀牌，加上日前張家朗在劍擊摘金，令香港在今屆東京奧運的獎牌數目增至兩面。這是香港史上首次在一屆奧運贏得超過一面獎牌。

中國方面，今日繼續有3面金牌進賬，早上由陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐在女子四人雙槳賽艇得冠軍。下午，王宗源及謝思埸在男子雙人3米彈板跳水摘金。晚上，石智勇在男子舉重73公斤級，刷新總成績世界紀錄，為中國贏得今屆第12面金牌。

不過，在男子體操個人全能，中國的蕭若騰以0.4分之差，不敵日本的橋本大輝得銀牌。儘管內村航平今屆沒有參與這項賽事，但日本在這個項目完成3連霸。



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有關何詩蓓奪得銀牌的消息：

繼張家朗為香港勇奪一面劍擊金牌後，游泳的何詩蓓今早（28日）又創歷史！「香港女飛魚」在女子200米自由泳決賽第5泳道出戰，游出1分53.92秒，勇奪銀牌兼破亞洲紀錄，亦是港隊在東京奧運的第二面獎牌。（何詩蓓奧運奪銀 港泳隊史上首面獎牌 一金一銀創港隊歷屆最佳）

何詩蓓創下歷史勇奪銀牌，完成賽事後十分感動。（高詩琦攝）

何詩蓓在200米自由泳為香港贏得史上首面游泳奧運獎牌，感動全港。這面銀牌的意義，遠遠超越香港這枚彈丸之地，再次在全球體育最高殿堂獲得獎牌本身，一塊奧運游泳獎牌，無論對任何國家選手而言也有千斤重，更何況是在奧運游泳向來只能「志在參與」的香港？（一塊游泳獎牌猶如千斤重 它的歷史意義與價值）

何詩蓓殺入200米自由泳的決賽，再次寫下香港泳手在奧運新一頁。（高詩琦攝）

「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日在女子200米自由泳準決賽以第2名晉級，改成首名殺入決賽的香港泳手。今日（28日）決賽於第5泳道亮相，游出1分53.92秒，僅負冠軍澳洲迪梅斯0.42秒，勇奪銀牌，打破亞洲紀錄，亦是港隊在東京奧運的第二面獎牌。（香港首面游泳奧運獎牌誕生 「終於達到這位置」）

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何詩蓓勇奪香港史上首面奧運游泳獎牌，她近年成績不斷突破，美國密歇根大學在香港受到的關注程度亦漸漸提高。這間有名出產過菲比斯、麥尼爾和何詩蓓等多位世界級「飛魚」的大學，到底有什麼獨特訓練秘方？（她進步神速的秘密——泳術訓練營密歇根大學）

「香港女飛魚」何詩蓓不但在水中出現，還會行山！為香港歷史性贏得游泳奧運獎牌的何詩蓓，最近愛上行山。她表示在美國讀書時，喜歡焗蛋糕及曲奇，但回到香港後，她就轉向戶外活動，感受香港山野的美。她說：「返到香港，鍾意出去行山，因為香港有好多好靚嘅山！」從她的社交網站所見，她去過行西貢的蠄蟝石頂，還去過一些溪澗玩水。（美國讀書喜歡整甜品 暑假回港愛上行山賞美景）

何詩蓓為香港贏得歷史性首面奧運游泳獎牌。（高詩琦攝）

關注奧運女子200米自由泳決賽的不止香港，全球目光也集中在這場飛魚大戰，尤其是美國和澳洲。有「女版菲比斯」稱號的美國泳手莉迪姬（Katie Ledecky），日前在400米自由泳決賽力戰不敵澳洲「新女水神」迪梅絲（Ariarne Titmus），三次參加奧運首度失落個人項目金牌。眾人將目光放在莉迪姬與迪梅絲之間對決，料想不到何詩蓓介入成為「第三者」。（美媒150米轉池已睇死女水神 密歇根大學又贏）

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世界盃、世大運、世界賽，這次我卻切切實實被奧運的游泳決賽全面震懾。不是因為奧運場館特別氣勢磅礴，現場記者群情洶湧的一幕並不新鮮。我並沒有䟴腳習慣，但坐在記者席上手一直震，腳卻不自覺䟴起來。直至200米自由泳開賽，選手進場，香港區旗在螢光幕亮起，何詩蓓走出來自若泰然。這刻我才明白，那種香港等於世界級的感覺，震撼得令我不知所措。（她演繹令人震撼的世界級 那是超越獎牌的自若）

歷史性為香港勇奪游泳銀牌的飛魚何詩蓓，今（28）日晚上再度出擊，她於女子100米自由泳初賽，游出52.70秒，比日本泳手池江璃花子52.79秒的前亞洲紀錄快0.09秒。何詩蓓以總成績第2，成功晉級明早舉行的準決賽，將會再度爭入決賽，衝擊獎牌。（何詩蓓再出擊 破池江璃花子亞洲紀錄 闖100自準決賽）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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其他香港運動員消息：

香港羽毛球隊再締造歷史！港隊混雙組合鄧俊文及謝影雪，在東京奧運羽毛球混雙8強以局數2：0勇挫英國組合，成為史上首對香港組合躋身混雙4強。（鄧謝配挫英國組合闖4強 鬥中國組合爭入決賽）

香港混雙組合鄧俊文與謝影雪，8強與英國組合交手爭出線。（路透社）

香港乒乓球代表杜凱琹殺入女單8強，已追平港隊歷來最佳成績，她今日（28日）硬撼頭號種子、中國「一姐」陳夢，雖然開局氣勢如虹，連取兩局。但陳夢發力，戰至第六局，杜凱琹終以局數2：4不敵對手，八強止步，仍平港隊女單史上最佳成績。（杜凱琹八強力戰憾負陳夢 平港隊女單最好成績）

杜凱琹先取首兩局。（Getty Images）

香港羽毛球代表張雁宜在今日（28日）女單J組分組賽，面對世界排名第7的印度球手仙杜，首局輸9：21，之後第二局打得緊湊，可惜終以16：21落敗，連輸兩局，不敵仙杜，分組賽一勝一負，未能躋身淘汰賽。（張雁宜激戰世界第七落敗出局 聽到一條問題後轉身拭淚）

香港羽毛球代表伍家朗早前因身穿黑衣而陷入風波，這名世界排名第9的球手今日（28日）在事件後首度出賽，改穿印有區旗的綠白色衫。面對危地馬拉球手哥頓（Kevin CORDON），伍家朗以局數0：2落敗，小組出局。（伍家朗敗陣 拒談對方應否道歉 多謝港人窩心支持）

伍家朗「黑衣風波」前文後理：

奧運羽毛球賽傳媒區是這樣運作：選手接受電視台訪問然後，走到文字記者區先做世界羽聯訪問，若前面球手未完成，後面的就需坐着等待。就是這樣，伍家朗一直等，低頭想着一些事。（伍家朗出局後IG感慨發文 自言注定做悲劇的主角）

【伍家朗穿起新球衣出戰，可惜落敗出局】

其他奧運消息：

聽到石智勇贏奧運金牌，可能有人覺得奇怪，他不是2004年雅典奧運冠軍嗎？怎麼17年後到今屆還可出賽！其實，中國舉重歷史上有兩位著名的石智勇，同名同姓，一位是1980年出生，並於2004年奧運摘金的石智勇；另一位就是1993年出世，2016年里約奧運勇奪金牌，今屆再出戰東京奧運，以破世界紀錄總成績奪冠的石智勇。（石智勇破世界紀錄舉重奪冠 中國一日三金獎牌榜升次席）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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全能王的寶座，繼續屬於日本運動員。19歲的橋本大輝在東京奧運今（28日）晚的男子體操個人全能決賽，全靠最後一項單槓的精湛表現，最終以0.4分之差壓過領先的蕭若騰，贏得金牌。（橋本大輝為日本保體操全能冠軍 靠單槓追分由第三衝金）

【橋本大輝在6個項目的決賽積分（按圖放大）】

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日本羽毛球手桃田賢斗注定跟奧運獎牌無緣？這位世界一哥過去數年捱過禁賽、嚴重車禍及新冠肺炎，今日（28日）卻在奧運男單小組不敵韓國球手，首戰奧運以遺憾告終。（桃田賢斗捱過重重難關首度征奧 主場爆冷出局留遺憾）

桃田賢斗第一次出戰奧運，結果爆冷出局。（Getty Images）

首屆三人籃球由上周六（24日）打開戰幔，終於在今日（28日）舉行決賽，決出史上第一面金牌。擁有世界頂級女子籃球聯賽的美國以18：15力克俄羅斯奧委會，男子組剛有拉脫維亞因一球「Challenge」後的兩分以21：18完結一場反勝的硬仗，兩隊分別成為首屆三人籃球金牌等主。（籃球丨三人賽決出史上首金 美國拉脫維亞登頂）

日本乒乓球隊為今屆奧運精心部署，希望打破中國隊壟斷，果然在混雙創下零的突破。不過，單打項目未及挑戰獎牌，已經形成單天保至尊局面。男單「老少配」同在16強出局後，女隊隊長石川佳純亦在今天（28日）8強賽事，被新加坡代表于夢雨淘汰。戰情可謂急轉直下，最後一局更出現安慰式「送分」。（石川佳純8強出局 末局險捧蛋強忍淚水受訪）

美國體操女王比拉絲（Simone Biles），是今屆奧運最觸目的巨星之一，她周二（27日）出戰女子團體體操賽事期間突然以健康理由宣布退賽，消息震撼全球。今日（28日）美國體操隊再宣布，比拉絲退出今晚上演的個人全能決賽，放棄衛冕。網民大多為她送上支持，但亦有人憤憤不平，認為美國因此失去獲得金牌的黃金機會，比拉絲的隊友蘇妮莎力撐隊友，聲言：「我們沒有欠任何人金牌。」（體操女王比拉絲再退賽 隊友：「我們沒欠任何人金牌」）

奧運跳水高手雲集，直插無水花就如等閒事，今日（28日）上演的男子3米彈板雙人決賽，竟然出現「零雞蛋」。俄羅斯組合原本與德國及墨西哥力爭銅牌，卻在最後一跳時「自爆」自動棄權，斷送爭獎牌的機會。（俄羅斯組合關鍵時刻自爆 化身深水炸彈斷送獎牌）

四年一次的奧運男子五人籃球，一向都充斥不少NBA球員，今屆也一樣，總共49位NBA球員，遍佈11支球隊，唯獨伊朗沒有，成為唯一的例外。首戰伊朗以78：84力戰捷克而敗，今日（28日）則以66：120不敵美國；是自1948年參加奧運會以來，已經73年未嘗一勝。（伊朗73年未嘗一勝 唯一隊伍無現役NBA球員）

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