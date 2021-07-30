東京奧運｜九巴為港隊代表贈命名權　林子豪：名牌「跟巴士一世」

港隊代表今屆東京奧運創佳績，繼劍擊運動員張家朗於男子花劍奪金後，何詩蓓又於女子200米自由泳摘下銀牌。九巴日前宣布，向所有出戰東京奧運的香港隊運動員贈送巴士命名權。每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和信息的名牌，將安裝於巴士車廂內的車頭位置，以表揚香港精英運動員在東運的拼搏精神和卓越成就。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪今早（30日）於商台節目上指出，部分細節仍有待敲定，但初步而言，可能將相關名牌置於車長的駕駛艙或側門位置，而相關名牌會「跟一世」，直至該巴士退役。



林子豪：正與港協暨奧委會溝通細節

林子豪指，外國不少巴士都有做，在車站或車廂內有一塊牌，寫下向某人致敬、紀念等內容，認為今次是「小小心意，不是什麼大事」。他表示，公司研究過不同方案，初步想法是在一個「一上門口就見到」的位置，例如車長駕駛艙位置、車長座位的門等，細節仍待研究，至於內容訊息則須與相關運動員溝通，希望給予香港出色的運動員一點鼓勵。其他細節，仍需與港協暨奧委會溝通。

年期方面，林子豪指這些內容會跟隨該輛巴士直至其退役，即「跟一世」，現時巴士一般可以服務18年，期望到時有更多香港運動員獲獎。被問到會否有訊息提供，讓人知道載有相關運動員訊息的巴士在哪個位置，林子豪表示由於這些內容會跟隨一輛車，所以公眾一定會知道該巴士的路線、車牌資料等，又相信一些巴士迷「消息好靈通」。

另外九巴前日（28日）宣布，向持有九巴月票的乘客，贈送巴士乘客微保險「BUS RYDE」保費，乘客在乘搭任何路線時，均享有額外個人財物及意外醫療保障，包括個人財物合共最多2,000元，如手提電話、耳機、銀包等；以及最高港幣5,000元意外醫療保障。林子豪表示，是次計劃一方面希望將新科技帶入業務，也希望對最忠實的乘客多一點保障，乘車的體驗也會好一點。

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