張家朗奪金｜港鐵送終身任搭車票　母校英華書院及警方發文祝賀

「少年劍神」張家朗在東京奧運奪得港隊在奧運劍擊的首面金牌,一躍成為奧運冠軍,是繼李麗珊後香港第二面金牌,為本港的運動歷程揭開新一章。不少機構在今晚(26日)的決賽後,爭相向這位「香港之光」道賀,包括他中一入讀的母校英華書院,該校以「英華首金」形容這面本港回歸後首面奧運金牌,強調全港都會為這為英華舊生感到驕傲。

港鐵表示,向張家朗送贈終身任搭的港鐵車票,感謝他以出色的技術、鬥志和毅力,精彩奪金;港鐵及九巴同時公布,將讓所有出戰東奧的港隊成員免費任搭一年。



英華書院:整個香港為你感到驕傲

張家朗中二轉校往沙田的林大輝中學升學前,曾在首屈一指的名校英華書院就讀,雖然只做過該校一年學生,英華今日已兩度在Facebook發文為這為「英華舊生」(Ying Wa old boy)打氣,包括在張家朗奪金後,發帖祝賀,「整個香港為你感到驕傲(The entire Hong Kong is proud of you),更形容今次是「英華首金」。

+ 6

港鐵表示,為慶祝張家朗在東京奧運會中勇奪男子個人花劍比賽金牌,向他送贈終身任搭的港鐵車票,感謝他以出色的技術、鬥志和毅力,精彩奪金;港鐵又會向香港代表隊運動員送贈一年有效的港鐵免費車票,以示鼓勵,並期望港隊在本屆奧運再創佳績。

九巴晚上祝賀「劍壇一哥」張家朗勇奪東京奧運男子花劍個人賽金牌,並以行動支持香港精英運動員,讓全體出戰東奧的港隊成員免費乘搭九巴一年,以祝願他們在餘下的賽程再創佳績。

【張家朗殺入4強】



+ 3

警方亦在Facebook發文,恭賀張家朗奪金,又大玩食字,將花劍的英文「foil fencing」加插入荷里活科幻電影《星球大戰》的金句「May the force be with you」中,成為「May the Fo(il)rce be with you!」,又以警察儀仗隊腰間的劍作配圖,把警隊和花劍的距離稍微拉近。帖文又祝願香港隊在東京奧運會,繼續創造佳績。

+ 1

7月26日晚,數以百計市民到商場觀看張家朗比賽直播打氣