張家朗奪金｜港鐵送終身任搭車票　母校英華書院及警方發文祝賀

「少年劍神」張家朗在東京奧運奪得港隊在奧運劍擊的首面金牌，一躍成為奧運冠軍，是繼李麗珊後香港第二面金牌，為本港的運動歷程揭開新一章。不少機構在今晚（26日）的決賽後，爭相向這位「香港之光」道賀，包括他中一入讀的母校英華書院，該校以「英華首金」形容這面本港回歸後首面奧運金牌，強調全港都會為這為英華舊生感到驕傲。

港鐵表示，向張家朗送贈終身任搭的港鐵車票，感謝他以出色的技術、鬥志和毅力，精彩奪金；港鐵及九巴同時公布，將讓所有出戰東奧的港隊成員免費任搭一年。



英華書院：整個香港為你感到驕傲

張家朗中二轉校往沙田的林大輝中學升學前，曾在首屈一指的名校英華書院就讀，雖然只做過該校一年學生，英華今日已兩度在Facebook發文為這為「英華舊生」（Ying Wa old boy）打氣，包括在張家朗奪金後，發帖祝賀，「整個香港為你感到驕傲（The entire Hong Kong is proud of you），更形容今次是「英華首金」。

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港鐵表示，為慶祝張家朗在東京奧運會中勇奪男子個人花劍比賽金牌，向他送贈終身任搭的港鐵車票，感謝他以出色的技術、鬥志和毅力，精彩奪金；港鐵又會向香港代表隊運動員送贈一年有效的港鐵免費車票，以示鼓勵，並期望港隊在本屆奧運再創佳績。

九巴晚上祝賀「劍壇一哥」張家朗勇奪東京奧運男子花劍個人賽金牌，並以行動支持香港精英運動員，讓全體出戰東奧的港隊成員免費乘搭九巴一年，以祝願他們在餘下的賽程再創佳績。

【張家朗殺入4強】



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警方亦在Facebook發文，恭賀張家朗奪金，又大玩食字，將花劍的英文「foil fencing」加插入荷里活科幻電影《星球大戰》的金句「May the force be with you」中，成為「May the Fo(il)rce be with you!」，又以警察儀仗隊腰間的劍作配圖，把警隊和花劍的距離稍微拉近。帖文又祝願香港隊在東京奧運會，繼續創造佳績。

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7月26日晚，數以百計市民到商場觀看張家朗比賽直播打氣

