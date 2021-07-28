九巴向月票乘客送保險　遺失手提電話銀包等財物　最高賠2,000元

九巴今日（28日）宣布，即日起向持有九巴月票的乘客，贈送巴士乘客微保險「BUS RYDE」保費，乘客在乘搭任何路線時，均享有額外個人財物及意外醫療保障，包括個人財物合共最多2,000元，如手提電話、耳機、銀包等；以及最高港幣5,000元意外醫療保障。



(左起) YAS微保險聯合創辦人安宇昭、香港忠意保險首席業務官 (銀行保險及其他渠道) 黎頴音及九巴財務總管梁祖德介紹全港首個巴士乘客微保險「BUS RYDE」保障。（九巴提供）

九巴與本地初創保險科技公司YAS微保險，以及香港忠意保險合作，向18至70歲持有香港身份證，並購買九巴月票的乘客，提供全港首個巴士乘客微保險「BUS RYDE」保障。

九巴財務總管梁祖德表示，是次服務免費贈送，月票價格不會調整。他又稱，月票乘客乘搭的所有九巴路線都會受保障。

另有最高5,000元意外醫療保障

「BUS RYDE」提供個人財物合共最多港幣2,000元（包括手提電話、耳機、銀包等），及最高港幣5,000元意外醫療保障。九巴表示，期望藉此減低遺失個人財物引致的損失。

九巴指，持月票的合資格乘客只要在YAS微保險的程式，或於九巴應用程式的「BUS RYDE」推廣頁面，以載有九巴月票的八達通號碼登記，就可無間斷自動受保。九巴稱，完成首次登記後，乘客每次延長月票，「BUS RYDE」保障亦會自動延續。