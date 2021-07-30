何詩蓓奪兩銀牌｜將獲恒基500萬獎金　所有晉身8強港隊同獲現金獎

東京奧運於上周五（23日）開鑼，香港女飛魚何詩蓓(Siobhan Bernadette Haughey)於本周三（28日）於200米自由泳奪得銀牌，摘下香港隊在奧運第一面泳賽獎牌，全城興奮，何詩蓓於今早（30日）再度出戰100米自由泳，排在中央第5泳線，以再破亞洲紀錄奪得銀牌，贏得個人今屆第二面獎牌。恒基地產表示，將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」向何詩蓓送出共500萬元奬金。



恒基：向所有晉身8強香港運動員頒發現金獎

恒基指今屆奧運中國香港代表團屢創佳績，因此將向贏得金、銀、銅牌，與及所有晉身8強的香港運動員頒發現金獎，現時送出的奬金已累積超過1,200萬元，期望所有運動員繼續投入餘下賽事，為港爭光。

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實惠︰為得獎運動員免費添置或訂造全屋家俬

此外，實惠更宣布，為得獎運動員免費添置或訂造全屋家俬。而CALL4VAN客貨車亦宣布，為體育學院逾1,800名獎學金學生，或全職運動員提供免費接載，有效期至2024年巴黎奧運。美聯物業亦為贏得獎牌的香港運動員，提供「置業免佣」優惠，凡獎牌得主以個人名義置業均免收佣金。

每年車費慳逾萬元

何詩蓓亦獲港鐵送上終身任搭車票．車費開支亦可粗略估計，如港鐵市區過海線路最貴收費為15元，若每日乘搭兩程，即可慳30元，每年可節省10,950元。CALL4VAN客貨車一年免費接載。

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九巴也向每位香港代表隊成員，送賺一年免費乘搭巴士，以過海隧道巴士，車費大概為15至20元，若以每日20元兩程計算，一年能節省14,600元。每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和信息的名牌，將安裝於巴士車廂內的車頭位置，以表揚香港精英運動員在東運的拼搏精神和卓越成就。