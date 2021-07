何詩蓓於東京奧運獲得第2面獎牌﹗100米自由泳決賽以破亞洲紀錄成績52秒27再贏得一面銀牌。(資料圖片)

恭喜恭喜﹗香港「女飛魚」何詩蓓7月30日早上,於東京奧運獲得第2面獎牌﹗100米自由泳決賽以破亞洲紀錄成績52秒27再贏得一面銀牌,加上早前200米自由泳銀牌,成為首位同屆贏得兩面奧運獎牌的香港人。

在第5賽道的何詩蓓一直在頭一二位力爭獎牌。(電視截圖)

全港市民9時59分齊齊放下手上工作,專心為何詩蓓打氣。Dodo姐鄭裕玲於何詩蓓完成比賽後馬上出post恭賀:「再奪銀牌!恭喜!多謝妳!Congratulations on your second good medal! Thank you! @siobhanhaughey01」謝安琪、丁子高、陸浩明、蔣怡一家都在電視前為她打氣。

DO姐鄭裕玲出POST恭賀何詩蓓。(IG:@DO_DO_CHENG)

