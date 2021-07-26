疫苗抽獎｜銀行公會推免找數簽賬額　登記步驟留意須知

為配合政府推動疫苗接種，商界推出多項優惠「谷針」。香港銀行公會推出大抽獎，共有65份獎品各10萬港元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。今日（26日）早上10時起接受登記。合資格申請者只需要提供身分證號碼及聯絡電話，即可登記抽獎。完成登記程序後將獲發一個登記編號，登記人須保留頁面作紀錄。



「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」的登記網站今日早上起開放登記，合資格登記抽獎人士需要於8月31日或之前，在香港完成接種兩劑疫苗，並需要為香港政府推行的疫苗接種計劃下的新冠疫苗；或曾確診感染，並在8月31日或之前在港完成接種一劑新冠疫苗。此外，申請人需要在登記時確認自己在今年9月13日或之前年滿18歲。登記時，申請人亦需要提供完整的身分證號碼，及香港的流動電話號碼。

於填寫資料後，申請人需要留意登記程序未完成，需要確認所提供的資料並提交申請。其後網站會提供一個登記編號，並指已完成登記。記者於早上測試登記，網站運作流暢，過程約僅需時1分鐘。

需要保留登記編號的頁面作紀錄

申請人需要注意，於完成登記後要保留有登記編號的頁面，以打印或螢幕截圖的方式作紀錄。而申請人一旦中獎，於領獎時將需要出示身分證正本。抽獎結果將於登記網站和報章上公布，而得獎者亦會收到電話及短訊的個別通知。​​​

香港銀行公會公布推出大抽獎，共設65份獎品，得主各可獲10萬元免找數簽賬額，價植共650萬元。（資料圖片）

開放登記至9月13日

「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」共有65份獎品，各10萬港元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。活動由7月26日早上10時至9月13日下午5時可供登記。獎品之一的信用卡免找數簽賬額，由11家參與的銀行協助安排，可用作購物和消費。公會將於9月17日，由電腦隨機抽出65名得獎者，過程由獨立核數師監督，得獎名單將於9月24日刊登在網頁和本地報章，而得獎者會獲個別通知。

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