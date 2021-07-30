疫苗抽獎｜打針抽凱滙倒數　須8月上旬打首劑　選復必泰更要留意

發展商信和及華人置業催谷市民打新冠疫苗，捐出觀塘豪宅「凱滙」一個值1,080萬元的一房高層單位，供已打針的成年永久居民抽獎，至今已有183萬人登記。按規定，市民必須在9月1日或之前完成接種兩劑疫苗才合乎得獎資格，否則抽中只會一場空。



科興及復必泰疫苗兩劑需分別至少相隔28日及21日，現距9月1日只餘33日。因此要趕及9月1 日或之前打第二劑，如選打科興，最遲8月4日要接種首劑，而選打復必泰則最遲8月11日打首劑。科興可在接種前一日預約到社區接種中心打針，如無預約則可當日到私家診所接種；但復必泰則不同，最快在預約後第三日才可接種，即必須最遲8月8日預約，才可在8月11日到社區接種中心打針。



【打疫苗抽豪宅凱滙須知】

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有條件再捐出第二個單位第二輪大抽獎

信和集團今日（30日）公布旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業決定送出多一個凱滙的全新單位，作為第二輪大抽獎獎品。該單位樓面面積約468平方呎，價值約1,200萬元，不過條件是截在9月30日，全港需有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗；如果成事，所有在當日或之前已打至少一劑疫苗的永久居民，都合資格再抽樓。

凱滙一手樓資料顯示，5座43K單位已被抽起，料為被選中的一房單位，或可望海景。

打復必泰最快在預約後第三日

至於之前公布送出予已打疫苗的市民抽獎的凱滙第3座47D一房單位，已由6月15日起接報名，至今有183萬人登記，9月1日下午5時30分截止。本港成年永久居民不論是否已打針，均可以報名，但必須在9月1日或之前已打齊兩劑（康復患者只需打一劑）。

科興及復必泰疫苗兩劑需分別至少相隔28日及21日，因此按推算，市民最遲需在8月4日接種首劑科興疫苗，即需在8月3日成功預約到社區接種中心打第一針，或於8月4日於診所接種，才可在28日後、即9月1日打第二劑。

如選擇打復必泰，則最遲要在8月11日接種首劑，才可在9月1日打第二劑。由於目前接種復必泰只限社區接種中心，而且最快在預約後第三日才可打針，因此最遲8月8日需成功預約接種第一針，才可趕及限期前打齊兩針。

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼



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▼疫苗抽獎禮物 凱滙會所泳池一覽▼



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9月8日電腦系統隨機抽出得獎者

第一輪抽獎活動的得獎者將於9月8日由外聘服務供應商的專業電腦系統隨機抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站公布，並於9月13日在本地報紙刊登。所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼透過電話及短訊方式獲個別通知。▼抽獎登記三部曲一覽▼