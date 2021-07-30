新冠疫苗｜「即日籌」首天派出不足一半　接種中心：可降至60歲

本港24間社區疫苗接種中心昨日（29日）起向70歲或以上長者派發「即日籌」，共有4600個名額，昨日合共派出約2000個，佔不足一半。官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢於港台節目表示，中心昨日200個即日籌只派出約70個，大部分長者集中在早上到場，協助長者登記的行政人員增加約五成，認為有空間把即日籌年齡限制降低至60歲。



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郭寶賢在《千禧年代》中表示，昨日早上約有50人取即日籌，下午約有20多人，指中心全日可有200個即日籌名額，實際取籌不足一半。他說昨日早上有少許人龍，但主要因長者在派籌時間前抵達，中心開放後即消化人龍，並提供地方讓長者登記。他表示，昨日不足100人使用即日 籌，只佔全中心每日2000多個打針名額的少數，對整個流程沒有影響，認為即日籌可開放至60歲或以上人士。

近日大批市民前往接種疫苗，郭寶賢亦指出，中心原來只獲編配每日2300針疫苗，但近日每日接種數量可達2,700劑，尤以星期五及周末人特別多，認為中心仍可以增加限額，能夠盡量配合政府為市民打針。