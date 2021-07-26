新冠疫苗｜預約人數減　專家料抽獎成效降　下月底難達七成接種率

本港新冠肺炎疫苗接種計劃展開5個月，周日（25日）公布不足2.2萬人預約打針，數字創個半月以來新低。港大公共衛生學院教授高本恩認為，打針可以抽獎的計劃效力正下降，以目前接種率推斷，8月底前難以達到七成人口接種。

而呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港30歲以下和60歲以上人口接種不理想，導致整體預約人數出現「樽頸位」，建議政府針對年輕人和長者，展開大型疫苗接種推廣計劃。



據政府資料，7月19日的預約人數達4.2萬人，創本月新高，其後一周持續回落，至昨日不足2.2萬人預約，創個半月以來新低。目前有44.6%合資格人口已接種第一劑疫苗，而32.9%人口已打完第二劑。

港大公共衛生學院教授高本恩。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大公共衛生學院教授高本恩接受訪問時指，政府及商界每次推出新計劃，譬如抽獎等，便會引起接種人數短暫上升，但其效力日漸下降。加上最近政府說法聚焦在「長遠清零目標」，或有人仍猶豫應否現時接種。

高本恩：接種率達七成可放寬限聚令、口罩令

他又稱，贊成當接種率達七成，便可放寬限聚令和口罩令等社交距離措施；但以目前接種率推斷，8月底前難以達到七成人口接種。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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呼吸系統專科醫生梁子超則稱，本港30歲至60歲人口接種情況頗理想，但「一頭一尾出問題」，以致出現樽頸位。他稱，本港30歲以下和60歲以上市民佔整體人口逾半，若未能大幅鼓勵他們打針，便難以繼續推高打針人數。

梁子超：可下降科興接種年齡至12歲

梁子超促政府針對年輕人和長者，展開大型疫苗推廣計劃。他解釋，年輕人接種復必泰後出現心肌炎的風險較高，令不少學生和家長卻步。他建議下降科興接種年齡至12歲，讓他們有多一個選擇，「滅活疫苗副作用較少係毋庸置疑，科興已經廣泛使用，相信效用同安全性都無問題。」至於長者方面，他指政府應聯合社區不同層面，做好院舍接種。

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