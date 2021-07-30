新冠肺炎｜增2宗確診　48歲男抵英確診　離港前住豪宅天賦海灣

本港今天（30日）新增2宗確診個案，均為輸入，患者都帶有L452R變種病毒株，亦曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。另外，本港兩名男子分別前往日本、英國後確診，其中48歲男子抵英後兩天確診，他離港前居於大埔豪宅大埔天賦海灣3期-海鑽5座和尖沙咀港威酒店，而他的工作地點在銅鑼灣萬國寶通中心30樓3002室，全部被納入強制檢測公告。

本港今天有少於5宗初步確診個案。



大埔豪宅天賦海灣。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至7月30日零時零分，中心正調查兩宗新增確診個案，至今本港個案累計11 985宗（包括11 984宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案。第11984宗個案是一名54歲男子，他無病徵，7月28日乘坐LX138航班由瑞士抵港，驗出有L452R變種病毒。他在3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗。而第11985宗個案是一名44歲男子，無病徵，7月29日坐CX845航班由美國抵港，驗出有L452R變種病毒。他在5月2日及5月27日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

過去14天（7月16日至29日）累計報告27宗個案，全屬輸入個案。

港威酒店酒店外觀。（港威酒店網頁圖片）

另外，中心正跟進兩宗新通報於外地確診的個案。第一宗個案涉及一名45歲男病人，他於7月7日乘搭JL0026航班離港前往日本，7月19日出現病徵，翌日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。他於7月2日、3日、5日在香港以及7月7日在日本的檢測結果均呈陰性。他曾於5月11日及6月15日在內地接種兩劑國藥疫苗。為審慎起見，他於潛伏期曾居住和工作的地方（尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際和荔枝角長沙灣道883號億利工業中心6樓14室）已於昨晚被納入強制檢測公告。

一名在日本確診的男子，離港前居於尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際。（資料圖片／陳蕾蕾攝）

第二宗個案涉及一名48歲男病人，他於7月21日乘搭CX251航班前往倫敦，7月23日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄。他於潛伏期曾居住大埔天賦海灣3期-海鑽5座和尖沙咀廣東道13號港威酒店，而他的工作地點是銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心30樓3002室，這些地點今日會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

衞生署表示，這兩宗個案有無變種病毒，仍在調查之中，中心正繼續與日本和英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

衞生署表示，近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊。 （資料圖片）

署方表示，近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊，中心發言人強調全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種新冠疫苗人士受感染的報告。中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其是《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高和甚高風險指明地區。發言人提醒，市民若必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種新冠疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衞生。家長亦應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。

中心亦提醒於灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣、中環士丹頓街72號尚賢居相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。