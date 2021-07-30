新冠肺炎｜緬甸驚爆35%單日檢測確診率　仰光擬增十座遺體火化爐

緬甸衞生與體育部7月29日晚公布，在當天檢測的15060個樣本中，發現新冠肺炎（COVID-19）確診病例5,234例，確診率接近35%，累計確診289,333例；當日新增死亡病例342例，累計死亡8,552例，數字飆升速度驚人。



央視新聞29日晚報道有關數字，並稱目前緬甸政府正通過多種方式提高應對疫情的能力，包括為進口氧氣藥品等防疫物資提供便利，加緊建設製氧工廠，研究抗疫藥物在國內生產的途徑，和擴大疫苗接種率。

緬甸殯葬機構同時亦在擴大處理死亡病例的能力，據緬甸國家電視台報道，仰光計劃盡快增加十座火化爐，將每天的遺體處理能力提高到3,000具以上。

緬甸新冠肺炎疫情：圖為7月28日，一名男子在仰光的南達貢區購買氧氣。（AP）

聯合國專員籲緬甸為新冠停火

英媒28日引述聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）稱緬甸有可能成為下一個新冠肺炎「超級傳播國」，情況非常危險，呼籲緬甸進行新冠停火（COVID ceasefire）。根據緬甸政府的數字，自6月1日來有4,629個死亡個案，聯合國專員認爲該數字可能仍是被低估。《衛報》28日在報道中引述安德魯斯稱緬甸醫生及記者被當局針對，導致外界難以拿到相關數字。

2021年7月27日緬甸仰光的 Pansodan 碼頭「停止 COVID-19」海報。（美聯社照片）

緬甸軍方2月發動政變後，國家深陷政治、經濟和疫情的多重危機。疫苗接種項目難以推廣，病毒檢測近乎崩潰，公立醫院運作幾近癱瘓。這是因為不少醫護人員罷工，他們只能私下向新冠肺炎病人提供治療。

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