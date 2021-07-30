伍家朗球衣事件｜贊助商FILA︰未將同款上衣下架　區旗由羽總印製

東京奧運賽事進行得如火如荼，香港羽毛球一哥伍家朗本周三（28日）在香港時間下午5時，身穿新印有區旗的球衣對戰危地馬拉球手，可惜最後以0比2不敵對手，未能躋身賽事16強。伍家朗比賽期間全身濕透、不時要抹汗及拉扯球衣，質疑該球衣並不適合羽毛球員。

贊助商FILA今日回覆《香港01》查詢時表示，伍家朗同款上衣屬於夏季款式，未有將其下架，部分分店仍然有售；區旗由羽總自行印製，FILA僅提供相關服飾，並由羽總派員前往分店自選服飾。



▼伍家朗穿上印有區旗的球衣出戰 惟區旗屬「錯版」▼



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上場因為穿着無區徽黑衣作戰，而被建制派教師穆家駿批評的伍家朗，於本周三身穿綠白色球衣出戰，胸口位置印有區旗，背後印有伍家朗的英文名、「HONG KONG CHINA」字樣，可惜最後以局數0比2，不敵世界排名低50名的危地馬拉老將哥頓（Kevin CORDON），未能躋身賽事16強。

有網民翻查贊助商FILA的官方網站，發現伍家朗的新球衣，與其官網的一件網球衣類似。產品描述強調，球衣「適合各種運動場合穿着」、「寬鬆版型」、「吸汗快乾」等，質疑球衣並不適合羽毛球員。而伍家朗比賽期間全身濕透、不時要抹汗及拉扯球衣，直指球衣並不能吸汗，推斷伍家朗感到不適而落敗。

不過，伍家朗在賽後指，自己發揮得不好與球衣無關，又希望大型的賽事中，大家可留意運動員的表現，少一點留意運動員場外的事。

▼伍家朗過往曾穿上「錯版」區旗球衣▼



同時，伍家朗當時身穿的球衣，所印上區旗竟為「錯版」。該區旗疑是1990年由全國人大通過的版本，旗中洋紫荊花的花瓣較寬闊，並非後來納入本港《區旗及區徽條例》樣式的區旗。

翻查資料，該款球衣於本周三仍在FILA官網貨架，售839元，但事隔一日至昨午（29日），FILA官網疑已將該款球衣下架。《香港01》記者昨午曾到FILA門市查詢，店員表示已不再出售該款球衣，但不清楚何時下架，而售賣過季服飾的FILA Outlet則指該款球衣「已冇賣好耐」，不清楚是否早已售罄。

FILA今日表示，伍家朗同款上衣屬於夏季款式，公司未有將其下架，部分分店仍然有售，但由於秋季新裝上架，網頁遂作出更新，以配合宣傳。

FILA又指，羽總曾接洽公司提出要求，冀可為伍家朗提供球衣出戰，但由於時間緊迫，未能立刻度身訂造趕製，最終由羽總派員前往分店自選服飾。至於區旗方面，則由羽總自行印製，Fila僅提供相關服飾。

▼鄧俊文、謝影雪四強戰球衣亦是「錯版」▼

