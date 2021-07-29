伍家朗球衣事件｜李慧琼拒認黨員影響作賽：運動員不會輕易被影響

世界排名第9的港隊羽毛球代表伍家朗昨日（28日）敗陣，無緣晉身16強，他昨表示心情受球衣風波影響。港協暨奧委會義務秘書長、香港業餘游泳總會會長王敏超於港台節目《千禧年代》表示，港協暨奧委會將檢討事件，但稱過去參與多個運動會都沒有發生同類型事件，「可能呢兩年問題多啲，有藉口被啲人做文章」。

引發球衣風波的，為3名民建聯成員，包括中學教師穆家俊、行會成員張國鈞及立法會議員何俊賢。穆家駿昨日在YouTube Channel就事件致歉，表示言氣過重。民建聯主席李慧琼今於商台節目中拒認黨員影響伍家朗作賽，「我相信專業運動員係冇咁輕易因為客觀環境而影響佢嘅專業水平」。問到穆應否直接向伍家朗致歉，李慧琼僅指，民建聯已接受道歉，個人行為要問穆本人，惟主持表示穆家駿拒訪。



伍家朗出戰男單分組賽最後一場賽事。（高詩琦攝）

伍家朗昨日賽後接受訪問表示，球衣風波對心情有影響，已盡量在過去數日調整，但昨日最後亦發揮不佳。有聽眾亦表示，負面說話影響運動員表現，認為伍家朗表現受球衣風波影響而失準。王敏超被問到事件時，表示港協暨奧委會將檢討情況，但認為是次事件「特別」，過去多屆的運動會衣著都無問題，可能是過去兩年問題較多，令人有藉口做文章。

問到是否因球衣事件影響，令伍家朗不敵對手，他表示，「搞體育不談政治」，僅指難以要求贊助商提供所有運動項目的球衣，，一般運動員穿著適合的衣服。

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李慧琼拒認事件挫伍家朗：專業不應輕易受影響

李慧琼於商台《在晴朗的一天出發》中，堅持穆家駿的關注「絕對合情合理」，但在不合適的時間以不合適的方式表達，引起誤會。問到如何評估事件對伍家朗的影響，李慧琼多次拒認對伍構成影響，屢次重申專業運動員不應輕易因客觀環境而影響專業水平，即使主持立即播出伍家朗賽後錄音，表示未能發揮正常水平，心情亦有受影響，李慧琼亦指伍家朗為專業運動員 ，有受專業訓練，「世界好多嘢唔係預期發生」。

穆家駿昨日僅就評論語氣過重致歉，問到李慧琼是否認為穆家駿應向伍家朗直接道歉時，李慧琼只說：「我哋已經接受咗佢道歉」，稱穆為成年人，個人行為應由他回應，主持即表示穆拒絕接受訪問。李慧琼指，每人都有其處事方式，認為穆家駿在是次事件需要吸取教訓。

伍家朗「黑衣風波」前文後理：