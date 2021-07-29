東京奧運｜伍家朗出局新波衫被指衣不稱身　FILA官網疑即下架

被球衣風波困擾的港隊羽毛球一哥伍家朗昨午（28日）不敵危地馬拉球手，東奧男單分組賽出局，更觸發新一輪球衣爭拗。事緣他昨穿上香港代表隊官方贊助商FILA提供的新球衣出戰，但綠白新衫被指不稱身又不「索汗」，更有人指是影響伍家朗致輸波原因。

該款球衣昨仍在FILA官網貨架，售839元，但事隔一日至今午（29日），FILA官網疑已將該款球衣下架。《香港01》記者下午到FILA門市查詢，店員表示已不再出售該款球衣，但不清楚何時下架，而售賣過季服飾的FILA Outlet則指該款球衣「已冇賣好耐」，不清楚是否早已售罄。



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首場因穿着無區徽黑色球衣作戰而被建制派穆家駿批評的伍家朗，昨午穿上綠白色、印有區徽的新球衣，出戰第二場小組賽，惟他落敗世界排名比他低50名的危地馬拉老將哥頓，小組賽止步。

比賽期間，伍家朗全身濕透，不時抹汗和拉扯上衣，因此有被衣不稱身，阻礙其發揮致輸波。有網民賽後發現，新球衣為網球衣，質疑羽毛球總會強迫伍家朗穿上不合適衣服上陣。

球衣風波又發酵，賽後仍在FILA官網有售的新球衣疑被下架，記者昨已無法在官網找到涉事球衣，今日再透過Google連結嘗試找尋該球衣，隨即被導向FILA官網主頁。

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《香港01》記者今午到尖沙咀FILA門市查詢，職員指店內已不再出售該款球衣，坦言不清楚何時下架，記者亦嘗試多次致電售賣過季服飾的FILA Outlet，店員表示，該球衣「已冇賣好耐」，是否售罄「我哋都唔清楚」。

根據Google備存資料，涉事球衣為FILA 「Athletics 系列F-box Logo T恤」，手袖有「FILA Tennis（網球）」的標誌，屬於寬鬆版型、吸汗快乾，並標明「適合各種運動場合穿著」。