東京奧運｜伍家朗新球衣被指致輸波　葉姵延：抹汗、整衫是其習慣

東京奧運賽事進行得如火如荼，被視為「獎牌希望」的港隊羽毛球一哥伍家朗今午（28日）出戰第二場小組賽，不敵危地馬拉的選手，失落16強資格。有網民賽後發現，伍家朗身穿印有香港區徽的新球衣為網球衫，又指他比賽期間不時抹汗及整理球衣等，質疑新衫不稱身影響表現。

羽毛球港隊一姐「黑妹」葉姵延認同伍家朗表現失準，但認為球衣並非影響表現的原因，強調贊助商一般會為運動員提供合身的衣服，又指整理衣服和抹汗等是伍的習慣，相信與球衣無關，強調球員投入比賽後，球衣只是無關痛癢的問題。她估計伍表現失準的主因，是壓力太大所致，加上對手發揮得好好，令他在小組止步。



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伍家朗新球衣濕透 網民要求羽總解釋

上場因為穿着無區徽黑衣作戰而被建制派教師穆家駿批評的伍家朗，今午穿上白綠色、印有區徽的新球衣，出戰第二場小組賽，惟他落敗世界排名比他低50名的危地馬拉老將哥頓（Kevin CORDON），無奈在小組賽止步。

有網民翻查贊助商FILA的官方網站，發現伍家朗的新球衣與其官網的一件網球衣類似，產品描述強調，該球衣「適合各種運動場合穿着」、「寬鬆版型」、「吸汗快乾」等，質疑球衣並不適合羽毛球員；而伍家朗比賽期間全身濕透、不時要抹汗及拉扯球衣，直指球衣並不「索汗」，伍家朗感到不舒適才會輸波，要求羽毛球總會解釋。

有網民撰文稱：「點解會安排一件網球衫俾（畀）港隊頂級羽毛球代表伍家朗着？地球上係咪冇任何羽毛球衫？羽總需要出黎解畫！」

葉姵延：贊助商會問清楚球員衣服尺寸和喜好

伍家朗的球衣再次鬧出風波，前港隊一姐葉姵延接受《香港01》訪問時則指，羽毛球球衣並無特定規格，只是要求將球員和所屬隊伍名稱清楚列印在球衣背面，強調若球員投入賽事，並不會記住衣服是否合身等。她續指，贊助商一般會問清楚球員衣服的尺寸和喜好，以安排合適的球衣，她以自己為例，其贊助商早已掌握其尺寸，又明瞭她不喜歡穿女裝和裙子，因此只會為她準備男裝球衣，若衣服最終不合心意，球員亦可婉拒。

葉姵延表示，抹汗和整理球衣等是伍家朗的習慣與球衣不稱身無關，重申只要球員進入狀態，衣服只是無關痛癢的事。（資料圖片／盧翊銘攝）

葉姵延又指，以往與伍家朗在體育學院訓練時，對方已不時抹汗和整理球衣等，形容他「個人比較整齊，鍾意衫整到好靚」，認為抹汗等動作只是他的習慣，與球衣不稱身無關，重申只要球員進入狀態，衣服只是無關痛癢的事。

伍家朗「黑衣風波」前文後理：

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認為伍家朗壓力太大

有傳言指伍家朗在出戰東奧前已收到FILA贊助的球衣，因為不稱身才堅持穿上自己的黑衣球衣，引起風波。葉姵延認為，上一場的球衣事件釀成風波後，政府、羽總和奧委會為球平息事件而特別為伍趕製，相信伍事前並未取得此FILA球衣。

葉姵延直言伍家朗今場表現的確失準，她形容伍的表現較穩定，亦有相當實力，「冇諗過會輸畀呢個（危地馬拉）球手」，相信伍背負極大壓力，而球員過去一年均為東奧而戰，伍太想晉身4強，加上同伴均取得佳績，令有能力衝擊獎牌的伍深受壓力困擾而無法好好應戰。

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