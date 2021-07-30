新冠疫苗｜增7萬人打針　近320萬人已打至少一針　昨14日不適送院

本港今日（30日）共約7萬人接種新冠疫苗，累計有319.7萬人已打至少一針；再有2.1萬人預約打針，較昨（29日）少2,000人。

昨日再有14日打針後不適送院，均是接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中10人已經出院、1人留院觀察、3人不遵從醫生勸告自行出院。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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截至今晚8時的過去24小時，共有約70,100人接種疫苗，當中接種首劑科興的有11,100人、打首針復必泰的則有20,500人；打第二針科興則有14,000人，注射第二劑復必泰則有24,500人。社區疫苗接種中心的科興整體接種率為94%，復必泰的接種率則有98%，較科興略高。

另外，今日再有21,800人預約打針，較昨日少2,000人，當中科興佔3,700人，餘下的18,100人則是預約注射復必泰。

昨日共有14宗打針後不適送院個案，他們均出現常見副作用，全部情況穩定，其中10人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。