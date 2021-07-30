醫療事故｜病人右眼白內障手術　醫生在左眼打麻醉藥　醫院轟分心

醫院管理局今（30日）發布最新一期《風險通報》季刊，指公立醫院今年首季呈報了7宗醫療風險警示事件，包括一名醫生為白內障患者施手術時，儘管已在其右眼標下記號，但仍錯誤為左右注射麻醉劑，醫生注射完畢後才發現失誤，病人知悉事件後同意繼續手術，未有出現後遺症。

另外，患有肛周濃腫的病人接受切口引流手術後，被遺下兩塊止血紗布在傷口內，護士在術後欲為病人移除紗布時，未有發現該紗布，她僅以為紗布已自行掉下，沒有呈報事件，至事主4日後覆診才揭發。



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一名醫生為白內障病人進行手術時，在眼球後麻醉（retrobulbar block）期間，錯誤為左眼注射麻醉劑。（資料圖片）

右眼眉已畫上標記 醫生術前曾與病人確認

新一期的《風險通報》呈報7宗醫療警示事件，包括一名醫生為白內障病人進行手術時，在眼球後麻醉（retrobulbar block）期間，儘管醫生已在要手術的右眼眉上畫上標記，並與病人確認要接受手術的眼睛，但醫生未幾卻為左眼注射麻醉藥，事後才發現為錯誤眼睛注射。

他隨即評估病人的狀況，確定病人情況穩定，亦無麻醉狀態相關的併發症後，在病人同意下繼續手術。

當局認為，涉事醫生未有謹慎檢視要接受治療的眼睛，在手術過程中注意力不足和分心，導致今次事件，建議醫生在注射麻醉劑前，先稍事暫停，再三確認要接受治療的部位，以防今次事件再次發生。

醫院管理局今日（30日）發布最新一期的《風險通報》季刊。（資料圖片）

護士以為自行掉下 查紗布遺病人傷口

另外，報告內亦有3宗遺留工具或醫療物料在病人體內的個案，包括一患有肛周膿腫（perianal abscess）的病人在全身麻醉後，接受緊急切口引流（emergency incision and drainage）後，醫護用了兩塊止血紗布（ribbon gauze）包紮傷口。

醫生翌日早上為事主移除其中一塊紗布後，再指示護士移除餘下的一塊，護士未有發現病人紗布不翼而飛，以為紗布已自行掉下，並在文件上記錄為「術後只為病人包紮了一塊紗布」（only one new ribbon gauze was packed），相關紗布亦已被除下。

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病人4日後覆診始揭發

病人4日後到普通科門診覆診，門診護士在其傷口找到兩塊紗布，其中一塊與手術期間使用的紗布吻合，意味着該紗布在病人傷口逗留長達5日，病人治療後傷口癒合良好。

當局認為，醫護一般難以查覺小傷口內的止血紗布，而涉事亦不熟悉通報機制，未有及時通報病人身上的紗布數量與記錄有誤，及後更錯誤記錄「已完全移除紗布」（complete removal of gauze）。