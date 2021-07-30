強制檢測｜天賦海灣海鑽5座、港威酒店上榜　香港港安醫院須覆檢

48歲男子飛抵英國後確診，其離港前曾逗留的3個處所被納入強制檢測，包括其位於大埔的豪宅天賦海灣3期-海鑽5座、尖沙咀港威酒店，以及銅鑼灣喜高製品有限公司，任何人逗留相關地點逾兩小時，須於下周日（8月1日）或之前接受檢測。

另外，銅鑼灣逸景國際醫療有限公司和司徒拔道港安醫院，因曾有L452R變種病毒患者到訪須覆檢。



48歲男子上周三（21日）乘搭CX251航班飛往英國倫敦，兩日後檢測呈陽性，他無病徵亦無接種疫苗。他潛伏期居於大埔天賦海灣3期海鑽5座和尖沙咀廣東道13號港威酒店，任何人在7月10日至30日曾於海鑽5座逗留逾兩小時，或在7月17日至18日期間逗留港威酒店逾兩小時，均須在下周日或之前接受檢測。

染疫中年漢離港前亦曾在銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心30樓3002室喜高製品有限公司上班，任何人在7月19日至20日在該公司逗留超過兩小時，亦須接受檢測。

受檢人士若在周三（28日）至今日檢測，或已經完成疫苗接種，規定會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，有兩個處所須要覆檢，包括銅鑼灣裕景商業中心13樓逸景國際醫療有限公司，任何人在6月30日至7月11日期間，逗留該處逾1小時亦須檢測；曾在7月19日下午4時至6時到訪半山司徒拔道港安醫院地下正門門外帳幕和急診室的人士亦須再次檢測。

上述兩個地方涉及L452R變異病毒株的輸入個案，為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。受檢人士若在周三（28日）至今日檢測，規定會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。