疫下護理課程報名翻倍　仁愛堂招聘展助學員求職　10機構200空缺

香港人口老化，疫情下醫護人手更見緊張。仁愛堂YES培訓學院今日（31日）舉辦首個護理行業招聘日，提供逾200個全職及兼職職位空缺，即場接受面試。學院高級課程主任黃愛稀形容，疫情下護理課程報名人數增，今年報名人數比2019年多一倍，相信是疫情下大眾認為護理行業有發展潛力、前景理想。

有失業近一年的求職者，特意修讀仁愛堂的物理治療助理課程，希望投身護理界別：「（香港）人口老化，呢行好等人用。」



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仁愛堂YES培訓學院今日（31日）舉行「護理·課程招聘及體驗日」，合共10間機構提供逾200多個全職及兼職職位空缺，包括安老院護理員、物理治療助理等。招聘展在中午約12時開始，約有30至40人隨即入場，部份人即場填寫申請表參與面試。

失業一年轉讀物理治療 男生盼成功求職

前來求職的陳先生說，去年在香港專業教育學院的醫療保健課程畢業，但一直未找到工作。他後來再在仁愛堂修讀物理治療助理課程，期望是次招聘日可找到保健或治療助理相關工作。

他稱，家有老人家，擅長與長者溝通，希望期望投身行業幫助他人，「（香港）人口老化，呢行好等人用」，惟他直言不抱太大期望：「呢行主要請女仔多，男仔相對機會少，因為女可接觸男同女病人，男因為性別關係唔可以接觸女病人。」

原本從事地盤行業的張女士，在朋友介紹下報讀仁愛堂的護理員課程。（曾凱欣攝）

地盤女工讀護理 盼增工作機會

至於原本從事地盤工作的張女士，則在朋友介紹下報讀仁愛堂的護理員課程，「想過嚟睇下、體驗下同見識下」。她解釋，本身對護理行業感興趣，希望幫助他人，並累積更多工作機會。

中學生到場體驗醫護工作

現場亦設護理教學體驗區，提供注射技巧、抽血傷口處理及護理等的體驗，不時有人圍觀。

矢志投身醫護行業的中五學生何同學，特別到場參與體驗日。他解釋，疫情下「醫生護士緊守崗位，令人佩服」，期望日後亦有機會幫助病人。同樣是中學生的Miko亦表示，小時候經常生病要出入醫院，親身感受到護士的細心，立志投身護士行業服務其他病人。她體驗醫護工作後形容，護士工作看似簡單，但並不容易，需十分謹慎。

鈞溢護老服務集團執行董事陳勇舟指，今次機構提供約50個職位空缺，大多為前線護理員、清潔工及物理治療助理等。（曾凱欣攝）

護理員起薪可達1萬6千元 設即場面試

鈞溢護老服務集團提供約50個職位空缺，包括前線護理員、清潔工及物理治療助理等，部分工種只需持相關證書便可應徵，其中護理員起薪點可達15,000至16,000元，有興趣求職者可即場面試及試工。

鈞溢護老服務集團執行董事陳勇舟解釋，大眾對護理行業有刻板印象，認為工時長、工作屬厭惡性質，令護理行業人手長期短缺，故期望展覽及體驗活動可招新人入行，相信他們日後會感受到行業別具意義。

仁愛堂YES培訓學院高級課程主任黃愛稀提到，學院期望透過招聘日，提供機會予學員投身護理行業。（曾凱欣攝）

疫情下護理課程人數增一倍

仁愛堂YES培訓學院高級課程主任黃愛稀說，疫情下不少行業裁員，但護理行業因人口老化未有受疫情影響，更有發展潛力及良好前景，令護理課程報名人數不斷上升，本年度整體報名人數比2019年增一倍，其中以醫護支援人員、物理治療助理及抽血課程最熱門，「抽血班每班都滿額」。

黃愛稀指出，護理課程門檻不高，中五畢業即可報名，並以短期課程為主，最長的醫護支援人員課程亦只需200個小時，鼓勵有興趣人士報讀。