教育局全面終止與教協工作關係　不再承認教協為教師辦培訓課程

內地兩大官媒新華社及《人民日報》分別發表評論文章，批評香港教育專業人員協會（教協）運作與教育背道而馳，形容教協是毒瘤、必須剷除。



教育局今日（31日）宣布，全面終止與香港教育專業人員協會（教協）的工作關係，不會再視教協為教育專業團體。教育局日後不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，並會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，局方亦將不再承認教協為教師舉辦的培訓課程。



教育局今日（31日）宣布，全面終止與香港教育專業人員協會（教協）的工作關係，不會再視教協為教育專業團體。（資料圖片）

教育局今日（31日）宣布，全面終止與香港教育專業人員協會（教協）的工作關係，不會再視教協為教育專業團體。包括日後不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，亦不會再就教育議題諮詢其意見。當局表示，暫時不會再處理教協轉介的個案或提出的關注，亦會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格並拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓。另外，教育局將不再承認教協為教師舉辦的培訓課程。

教育局發言人表示，局方在過去數十年，讓教協與其他教育專業團體一起參與討論、協調和進行一些與教育相關的工作。然而，該會近年的言論和行徑與教育專業不符，本質上與政治團體無異。教育局又指，該會過去積極參與「民陣」及「支聯會」，亦曾推動教師罷課，形容教協「將政治滲入校園」。教育局亦提到，反修例事件下，部分學生、教師參與參與「暴力及違法活動」，惟教協沒有發揮教育專業的作用，加以教導及勸止，直指教協「反而推波助瀾，有違教育宗旨」。