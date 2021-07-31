教育局終止工作關係　教協回應：擁9.5萬會員　斷來往是行業損失

內地兩大官媒新華社及《人民日報》於今日（31日）分別發表評論文章，批評香港教育專業人員協會（教協）運作與教育背道而馳，形容教協是毒瘤、必須剷除。教育局同日（31日）宣布，全面終止與香港教育專業人員協會（教協）的工作關係，不會再視教協為教育專業團體。

教協於晚上回覆對教育局的決定表示失望及遺憾，指教協是一個擁有95,000名會員的教師組織，在教育界具廣泛代表性。當局拒絕處理教協轉介的個案或提出的關注，未有顧及教師同工的褔祉，認為雙方有意見上的分歧，但當局與工會斷絕來往，對整個行業都是一個損失。



教協於晚上回覆對教育局的決定表示失望及遺憾。（資料圖片）

內地兩大官媒新華社及《人民日報》分別發表評論文章，批評教協運作與教育背道而馳，形容教協是毒瘤半日後，教育局即日與教協「割席」，指日後不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，並會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，局方亦將不再承認教協為教師舉辦的培訓課程。

擁9.5萬會員 近年與教育局會議已大減

教協晚上回應指，教協是一個擁有95,000名會員的教師組織，是全港最大單一行業工會，在教育界具廣泛代表性。可惜近年教育局與教協的工作會議已大為減少，如今教育局拒絕與教協來往，對此表示失望及遺憾。教協認為，教育事宜涉及學生、教師和家長等廣大市民利益，政府與不同教育團體保持溝通和對話十分重要，這亦可確保教育生態穩定發展。

48年歷史 每年處理查詢及投訴逾3000宗

教協指，作為一個有48年歷史，按《職工會條例》註冊的工會，一直按法例替會員跟進權益個案，保障教師可以根據《資助則例》、《教育條例》及《僱傭條例》等享有合理權益，每年處理的會員查詢和投訴超過3,000宗。如今教育局拒絕處理其轉介的個案或提出的關注，是未有顧及教師同工的褔祉。

會以各種方式協助會員 做好教師工會工作

教協強調，工會在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，儘管有意見上的分歧，若當局與工會斷絕來往，對整個行業都是一個損失。然而，教協強調，仍然會以各種方式協助會員有關權益的問題，繼續做好教師工會的工作，並希望政府明白，提升教育專業和改善教育政策，需要政府與具代表性的教育專業組織互動和溝通。