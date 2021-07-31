教協被教育局終止工作關係　或失操守議會及教統會席位

教育局今日（31日）宣布，全面終止與教協工作關係，當中包括全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮不承認其委員或成員資格。意味教協會長馮偉華及教協教育研究部主任張往，將分別失去教育統籌委員會及教育人員專業操守議會成員資格，被拒絕參與有關會議。

教育政策關注社主席張民炳認為，教協一直扮演發聲的角色，若教協成員在會內被除名，議會內將會「少咗一把教育團體嘅聲音」。教協每年平均處理超過3,000宗教師求助個案，張民炳直言，教育局暫不會處理該會轉介的個案或提出的關注，「過渡期會有啲震盪」，會員要重新適應教協在業界內的角色。



教育局今日（31日）宣布，全面終止與教協工作關係。教育局指，會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格、拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓。

教育統籌委員會（教統會）委員之一的教協會長馮偉華，意味有機會失去屆位，被拒絕參與有關會議。（資料圖片）

教協馮偉華及張往 或失教統會及操守議會資格

教育統籌委員會（教統會）委員之一的教協會長馮偉華，或會失去席位，被拒絕參與有關會議。另外，根據教育人員專業操守議會（操守議會）資料，由教協提名的成員張往，亦有機會因此不被承認。

記者就事件分別向張往及馮偉華查詢，張往指，需要時間了解事件、不方便作回應，馮偉華則未有回覆。

張往指，需要時間了解事件、不方便作回應。（資料圖片）

張民炳：議會將少咗一把教育團體嘅聲音

教育政策關注社主席張民炳回覆《香港01》表示，以往教協一直扮演發聲的角色，若教協成員於教育統籌委員會委員及教育人員專業操守議會中被除名，議會內將會「少咗一把教育團體嘅聲音」。但他認為，教協可以繼續在制度以外發揮作用，收集業界意見後仍可為業界發聲，以監察政府政策。

教育局表示，不會再視教協為教育專業團體，但張民炳指，教協現時有近十萬個會員，以往不少人會向教協求助，教協若日後不被承認，直言「過渡期會有啲震盪」，會員要重新適應教協在業界內的角色。

教育局或重推爭議修訂法案

教育局局長楊潤雄日前指，正研究重推2017年擱置的《香港教育專業守則及實務指引》修訂案。當年諮詢文件中曾提及，教師應避免與學生談論或作出「與教學目的無關的議題或行為」，並且不可在社交平台發布「有違專業」帖文。曾有聲音指教協於當年阻撓條文推行，張民炳預計，若教協成員在會內被除名，相關條文「反對聲音用阻力細咗」，相信屆時有機會可通過修訂案。

教統會可就教育目標及政策 直接向教育局局長提供意見

教育統籌委員會可就整體教育目標和政策向教育局局長提供意見，亦可因應可動用的資源，訂定推行其建議的先後次序；可取得教資會、職訓局和其他主要教育諮詢組織向政府提交的定期報告，並就這些報告提出意見；有需要時，亦可促請上述組織就其職權範圍內的事項進行討論；亦可因應政府的要求，就教育問題提供意見，以及展開教育研究。

操守議會可處理教師投訴

教育人員專業操守議會可向政府建議有關教育專業人員操守的意見，及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。若教師涉失德行為，可向教育人員專業操守議會投訴，由該會負責調查聆訊，報告最後交由常秘處理後續安排。