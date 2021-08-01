01獨家：香港參與角逐2025全國運動會主辦權　料夥拍大灣區城市

東京奧運會正進行得如火如荼，但不少完成奧運比賽的港隊運動員如劍擊女將江旻憓等，已抵廣州隔離檢疫，並開始積極備戰在9月15日開幕的第十四屆全國運動會。

今屆全運會由陝西省主辦，按照慣例，在全運會開幕之前，將會公布下一屆的主辦地方。下一屆在2025年舉行的第十五屆全運會主辦權，內地各省市積極角逐。湖南省已一早表明有意成為下屆全運會的主辦省市。據政府消息人士透露，廣州有意牽頭，並夥拍香港及其他大灣區城市，一併以「大灣區」名義去角逐第十五屆全運會的主辦權。



湖南欲爭辦下屆全運會

湖南早於2018年已提出欲申辦第十五屆全運會，同時舉辦了造勢大會壯聲氣勢。不過，國務院至今仍未公布下屆全運會的舉辦地，與往常慣例不大相同。

▼上屆全運會，港隊奪佳績▼



翻查資料，首九屆全運會，由北京市、上海市、廣東省三地輪流舉辦。2000年12月，中國國務院辦公廳取消全國運動會由北京、上海、廣東三地輪流舉辦的限制，允許有條件的省、自治區、直轄市申請舉辦全國運動會，所需經費主要由承辦全國運動會的地方政府自籌，中央財政給予一次性定額補助，場館設施建設所需資金同樣由地方政府自行負擔。

自中央放寬限制後，第十屆以後的全運會，分別依次由江蘇省、山東省、遼寧省、天津市及陝西省主辦。