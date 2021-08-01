樂悠咭｜1957年出生市民　周一起可申請　明年享2元乘車優惠

政府早前宣布，明年2月27日起，60至64歲人士可享用2元乘車優惠，此前須申請和使用「樂悠咭」個人八達通卡。勞工及福利局局長羅致光今（1日）在網誌撰文表示，1957年的出生人士，可於明日起申請；1958年或以後出生的人士，則按月分階段申請。



羅致光今（1日）在網誌撰文表示，1957年的出生人士，可於明日起申請「樂悠咭」個人八達通卡。（資料圖片）

羅致光在網誌表示，政府二元乘車優惠計劃擴展至60至64歲人士，羅致光鼓勵合資人士，透過八達通 App手機應用程式遞交申請，形容是「撳幾粒掣咁簡單」，亦可選擇紙本申請表格遞交。

當局接獲填妥的申請後，「樂悠咭」將在四星期內，郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人毋須向八達通卡有限公司提交任何申請費用。「樂悠咭」持有人須在首次使用前增值多於50元，其中50元作為八達通公司的可退還按金。

公布計劃後等半年才可申請 稱因推消費券要分流

羅致光又續指，政府6月底宣布計劃後一個月才接受「樂悠咭」申請，原因於七月時，有數以百萬計的市民登記用八達通卡領取消費券，分流一下會較好。他又表示，明年2月27日星期日落實這項新措施，以及提供免郵費回郵信封方便郵寄申請，都是出於分流和減少人流聚集的考慮，強調政府推行每一項新措施時，每一個細微的環節，都必須考慮周詳，整個策劃過程就絕對不是「撳幾粒掣咁簡單」。