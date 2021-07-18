羅致光：大灣區青年就業計劃超額5倍　逾400名申請者已入職

勞工及福利局局長羅致光今日（18日）發表網誌，稱「大灣區青年就業計劃」反應理想，合共提供約2,900個空缺職位，求職申請數目超過18,000個，超額5倍，目前有超過400名申請者已經入職。



「大灣區青年就業計劃」至今有逾400名申請者入職。（資料圖片／盧翊銘攝）

半數空缺屬創科職位

「大灣區青年就業計劃」為2019至2021年期間獲頒授學士或以上學位的畢業生而設。羅致光說，在1月8日推出以來，計劃反應理想，有超過380間企業提供約2,900個空缺職位，當中約一半為創科職位。

羅致光說，求職申請數目超過18,000人，目前有超過400名申請者已經入職。他又指，計劃下獲聘的畢業生將獲不低於18,000港元的月薪，除了在職培訓外，不少企業亦提供免費住宿或租金津貼。

政府舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽」。（資料圖片／盧翊銘攝）

將設招聘會

羅致光表示，政府一直關注青年就業的情況，並為他們提供就業支援，包括去年在「防疫抗疫基金」預留66億元，至今已創造了約31,000個有時限職位，並於2021-22財政年度額外撥款66億元推出新一輪計劃，迄今已創造了約20,000個有時限職位。

他亦指，勞工處將聯同工聯會職業再訓練中心於本星期二、三舉行大型招聘會，地址為旺角麥花臣場館。為期兩日的招聘會共有40多間機構參加，合共提供超過1,800個職位空缺。