失業率｜羅致光料就業整體形勢向好　青年失業率已較預期理想

新冠肺炎疫情緩和，政府公布的最新失業率顯示，2021年4月至6月的失業率為5.5%，較上一期下跌0.5個百分點。勞工及福利局長羅致光今日（24日）指，本港就業整體形勢向好，相信下月失業率會繼續下調。他又指，院舍空缺有改善，從強制檢測數字來看，現時較今年1月增加約2,000人。



至於最新的青年失業率較上一期增加，羅致光解釋每年亦有出現類似情況，因近5萬名畢業生投入勞動市場。他強調最新情況已慢於去年同期增長，亦比預期好。



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羅致光今日在商台節目《政經星期六》指出，最新失業率顯示，本港就業整體形勢向好，但距離回落至全民就業水平，即失業率3%以下，就相信需更長時間。他指，院舍護理和照顧員空缺情況亦有改善，相信是薪酬不錯，吸引新人入行。

然而勞工處招聘展覽的空缺，比求職人數多，部份行業仍難請人，羅認為是配對出現問題，勞工處網上服務，會改善配對和轉型培訓。他又指，下月開始發放5,000元電子消費券，相信對市道有幫助，會有額外的錢流入市場，產生更多就業職位。

勞工及福利局局長羅致光.。（資料圖片）

羅致光承認現時仍有無薪假或減薪情況

被問到無薪假或減人工是否仍存在？羅致光承認仍出現類似情況，並稱因現時並未全面復甦，勞工市場需時間調整。青年失業率方面，他指政府已開3萬個臨時職位，當中三分一為畢業人士而設，集中環保、工程行業。而大灣區青年就業計劃中，有一半職位與創科有關，強調參與的青年「肯定唔係開荒，係年輕人開眼界就真」。

對於國務院港澳辦主任夏寶龍指，要解決本港住房、貧富懸殊等問題。羅致光說，脫貧最有效政策為房屋，其次才是社會保障。而本港居住環境差及昂貴，對基層影響最大，故要加快公屋建設及增加過渡性房屋供應。他又直指，房屋非「Harry Potter咁揮一揮棒就起好」，最重要是土地供應，故需時解決。

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