消費券｜基層長者慳得就慳　嘟咗240元買幾樣嘢：算豪使㗎喇！

電子消費券首期今日（1日）到手，普通人可能簡單嘟一嘟或在App按數下就行，但對基層長者而言，過程便如過五關斬六將。

85歲的劏房戶譚太居於深水埗，今早一度誤會消費券款項會自動存入八達通。折騰一番後，終成功「進帳」，便到超市花約240元購入油、沐浴露等日用品，坦言十分高興：「平日唔捨得買咁多，今日先捨得買」。

有關注基層團體指，過去協助數千名市民登記，今早收到幾十人求助，「唔識去邊度拍，有啲直情唔知自己批咗未，都唔識睇訊息」，呼籲政府於街頭多設講解攤位，亦不應設使用期限，以方便購置日用品。



經記者提醒後，譚太始知可到地鐵站內領取費券。（張浩維攝）

85歲的譚太偕50歲的兒子，居於深水埗約70呎的劏房，早前經社工協助下，成功網上登記申請消費券，今早一度誤以為會自動存入八達通內，經記者提醒後，始知可到地鐵站內領取費券，約有近10人排隊，在職員協助下，約5分鐘便可成功「嘟卡」。

。折騰一番後，終成功「進帳」，收到第一期2000元款項。（張浩維攝）

譚太：「平日唔捨得買咁多，今日先捨得買」

折騰一番，終於成功取得首期消費券，一早已想好「購物清單」的譚太，隨即到下一站超市購買日常用品，最後花了近240元，購入花生油、沐浴露、雞粉等，當中900毫升的花生油已屬最大筆花費，價格為120元。

一早已想好「購物清單」的譚太，隨即到下一站超市購買日常用品。（張浩維攝）

譚太表明，今日已算「豪使」，「平日唔捨得買咁多，今日先捨得買」，預料可用上數月，「緊係貴啦，超級市場嘛」，但平時光顧的街市、攤販不設電子收費。她又稱，收到消費券感開心，但未有打算大吃大喝慶祝，會留待日常慢慢用，惟不理解使用期限及下期款項等問題。

一早已想好「購物清單」的譚太，隨即到下一站超市購買日常用品。（張浩維攝）

社區組織協會副主任施麗珊表示，早上收到幾十名街坊求助，「唔識去邊度拍，有啲直情唔知自己批咗未，都唔識睇訊息」。她說，團體早前為數千名街坊登記，九成基層都選用八達通領取，譚太便是其中一人，「佢直接上嚟搵我哋幫手，佢同個仔手機都係2G，都上唔到網。」她認為，對長者而言，消費券使用期限、分期發放等概念困難，「我同佢（譚太）講8月1號用得，佢問返我點用」。

社區組織協會副主任施麗珊表示，早上收到幾十名街坊求助，「唔識去邊度拍，有啲直情唔知自己批咗未。」（黃詠榆攝）

施稱，政府雖有拍片教如何領取、使用，但部分長者如譚太般，不諧上網根本無法接收資訊，昨日「落區」，亦遇到長者連八達通亦未申請，呼籲政府於街頭多設講解攤位，亦不應設使用期限，方便基層購置日常用品。

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