消費券｜550萬名市民今日收「首期」　未登記人士要記住8.14死線

5000元消費券首期今日起（1日）派發首期，政府指經四間儲值支付工具營辦商，已向約550萬名首批登記的合資格市民發放第一期2,000元消費券，此批市民在今日內陸續收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。至於7月18日或之後完成登記的市民，經核實資格後，將於9月1日獲發放第一期2,000元消費券。



▼市民凌晨領取消費券情況▼



+ 3

未登記市民須於8月14日或之前申請

政府表示，選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，2,000元消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民在付款時只需開啟應用程式選擇是否使用消費券，然後如常付款。

市民如選擇以八達通領取消費券，則可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式，在今天起計的3個月內拍卡領取該2,000元消費券，有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併。

政府發言人提醒，未登記的合資格市民須在8月14日或之前遞交登記，選擇遞交書面表格的市民，須釘附身份證複本。以電子登記但選擇上載身份證複本作身分認證的市民，則須在8月16日或之前到消費券網站上載身份證，否則申請最終會不獲處理。

消費券｜8.1領2000元 購物網湧現「套現」帖文 財爺曾指會追究

消費券適用範圍廣泛，但政府強調消費券不適用於以下交易類別，包括政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）、公用事業收費（即水、電、煤氣）、公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）等。同時，消費券不可用作個人對個人（P2P）支付及 兌換現金。