消費券｜市民豪花10萬買名錶　新鴻基：料商場生意按年升兩至四成

政府今日（1日）經4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名已登記的合資格市民發放第一期2,000元電子消費券。有市民在領取消費券後，便立即購買心儀已久的商品，也有人豪花10萬購買名錶。 新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理李少芬估計，政府派發第一期消費券後，將會有100億資金流入市場，受惠於消費券熱潮，旗下16間商場整體業績比去年同期提成二至四成。



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政府今日（1日）派發第一期2,000元消費券。記者今早到觀塘APM商場視察，發現不少市民已「有備而來」，領取消費券購買心儀商品。

市民領券後豪花10萬元 周大福：望消費券能吸引市民消費

APM周大福分行今早營業不久，便迎來10萬元「大單」。姚氏姐妹稱，半年前已心儀勞力士名錶，趁消費券發放首日有優惠，便各購入一隻勞力士錶，總額超過10萬元。姚小姐稱：「本來仲諗買唔買，一個人有5,000蚊，加埋老公就多咗1萬蚊，咁就買啦。」她續指，計劃日後發放的消費券用作購買珠寶。

周大福分行副經理蔡相楊稱，尚未能統計今日具體銷售額，而人流比平日明顯有增長。他表示，雖然消費券對珠寶行業銷售額未必有太大推動作用，但仍希望能以此吸引市民消費。

姚小姐（右）說：「本來仲諗買唔買，一個人有5,000蚊，加埋老公就多咗1萬蚊，咁就買啦。」（黃穎津攝）

新地：第一期消費券將有100億資金流入市場

除珠寶行外，商場其它店鋪亦人頭湧湧。應屆文憑試畢業生高同學特地用消費券請父母飲早茶；市民黃小姐花450元購買驅蟲藥等日常寵物用品予愛貓；毛小姐則乘奧運熱潮，計劃用盡2,000元消費券購買瑜伽用品；黃先生則花1,490元，趁機買下心儀半年的耳機。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理李少芬估計，市民領取2,000元消費券後，將會有100億資金流入市場，受惠於消費券熱潮，預計公司旗下16間商場整體營業額將會比去年同期提升二至四成。李少芬續稱，新鴻基APM將聯同旗下15間商場，計劃送出總值1,200萬元獎賞及夏日推廣活動。她說：「我哋會繼續觀察市場，如果反應熱烈，發放第2期消費券時，會考慮畀更多優惠市民。」