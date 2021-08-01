新冠肺炎｜增3宗輸入個案　抵英國主婦確診　九龍城樂苑納入強檢

本港今日（1日）新增3宗無病徵的輸入確診個案，其中兩人是同日來自柬埔寨的外傭，另外一人從美國抵港，本地繼續零確診，累計11,988人染疫，初步確診個案約5宗。

此外，衞生防護中心接獲一宗於英國確診個案通報，涉及一名52歲家庭主婦，她在港已接種兩劑復必泰疫苗。她於7月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，18日抽取樣本呈陽性，沒有病徵，潛伏期曾居住的九龍城書院道24號樂苑會，因而被納入強制檢測公告。



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來自柬埔寨的41歲外傭（第11986宗），在6月4日及19日在當地接種兩劑科興疫苗，7月31日乘坐CX600抵港，被驗出帶有N501Y及E484K 變種病毒株。同日乘搭同一航班，還有另一名染疫34歲柬埔寨外傭（第11988宗），她在油麻地香港海景絲麗酒店接受檢疫，是否帶有變種病毒仍待確認。

第三宗輸入個案是從美國抵港的19歲女子，她在5月1日及5月22日在當地接種兩劑復必泰疫苗，7月31日乘搭AC015航班抵港，是否帶有E484K及L452R則仍待確認。

沙特領事13歲女兒情況轉穩

目前公立醫院已啟用581間負壓病房，合共1,045張負壓病床，現時共有22名確診病人分別於八間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘21人情況穩定，意味沙特阿拉伯駐港領事的13歲女兒（第11971宗個案）情況已變穩定。

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此外，中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名52歲家庭主婦。她於7月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，7月18日抽取樣本進行新冠病毒檢測，結果為陽性，沒有病徵，仍在調查有否同行人士。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方，即九龍城書院道24號樂苑會被納入強制檢測公告。