教育局指教協馮偉華6月起未獲再度委任　已失教統會席位

教育局昨（7月31日）宣布全面終止與教協工作關係，包括不再與教協或其代表舉行任何會議、暫不處理該會轉介的個案或提出的關注、不再承認教協為教師舉辦的培訓課程等。局方今（1日）再回覆指，教協會長馮偉華的教育統籌委員會席位，早在今年6月屆滿後未獲再度委任，又指無統計由教協轉介的投訴個案數字。



教育局回覆查詢時表示，馮偉華是以個人身份獲委任為教育統籌委員會的非當然委員，由2019年9月1日開始，任期為兩年；而根據本年6月的新聞公布，他在任期結束後並未獲得再度委任。

發言人指出，任何人士進入教育局辦公大樓，應有合法和合理的原因，例如獲教育局邀請出席有關會議或活動。對於諮詢組織或教育團體的委員或成員，如已被教育局終止其任期、其委員或成員資格不獲承認的人士，教育局有權拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓。

教育局回覆指，教協會長馮偉華的教育統籌委員會席位，早在今年6月未獲再度委任。（資料圖片）

無統計教協轉介投訴個案數字

此外，教育局表示，無統計由教協轉介的投訴個案數字，如教師有任何投訴、關注或意見，可直接與局方聯絡。

發言人又指，教師應按個人專業發展需要和學校發展方向，慎選具質素的培訓課程；校方應視乎課程的內容和質素，決定是否將有關課程計算在其每三年150小時的專業發展活動之內。教育局會繼續按需要為教師提供多元化的專業發展，提升教師專業能量。