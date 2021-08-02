自殺死亡創新高　志願機構籲留意隱蔽長者及兩個年齡層老友記

香港撒瑪利亞防止自殺會調查發現長者去年自殺死亡數字創紀錄新高，該會總幹事曾展國今（2日）在港台節目提到，60至69歲及80歲以上兩個年齡層長者，情緒上需要特別關注，主要由於他們正值退休適應期及面對健康問題。另外，因疫情所限，今次調查未能涵蓋隱蔽長者及居於院舍的長者，相信實際情況或更差，籲大眾留意。



香港撒瑪利亞防止自殺會昨日（1日）公布，本港去年自殺數字為1,019宗，即每10萬人中有13.61人自盡身亡，當中男性佔六成二，女性佔三成八。當中60歲以上長者自殺死亡數字為438宗，佔整體死亡數字四成三，較前年增加4.8%，數字創自1973年有紀錄以來最高。

根據香港撒瑪利亞防止自殺會昨日（1日）調查公布，60歲以上長者去年自殺死亡數字為438宗，數字創自1973年有紀錄以來最高。 （資料圖片／李恩慈攝）

60至69歲及80歲以上長者情緒上需要特別關注

曾展國今在港台節目時指，60至69歲及80歲以上兩個年齡層的長者，在情緒上需要特別關注。他續指，大眾多會認為60至69歲長者屬初老階段，「以為行動力強啲、多啲社交，情緒上會好啲」，但事實上，該年齡層的長者均是剛退休，容易在適應上遇到問題，亦有機會憂慮退休後的經濟問題；加上其應知能力及教育水平較高，容易因為社會狀況，例如政治、疫情下的經濟等影響情緒。

另外，80歲以上的長者因年紀大，容易出現健康問題，「因為健康問題唔開心嘅情況特別高」，加上較大機會面對喪偶，「得返一個，情緒會大啲影響」。曾展國亦提到，男性長者較易產生孤獨感，比例達六成二，女性比例則為三成九，相信與男性社交能力較弱有關。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國在港台節目時指，60至69歲及80歲以上兩個年齡層的長者，在情緒上需要特別關注。（資料圖片）

調查未含隱蔽及院舍長者 憂實際情況更差

疫情下，不少安老院舍亦禁止探訪。曾展國指，今次調查未能涵蓋隱蔽長者及居於院舍的長者，相信實際情況或更差。他建議，同住的家人若留意到長者情緒低落時，「可能話都唔知生存嚟做咩、冇咩意思」，不應避而不談，「要真係比佢表達感受，唔好當唔講就冇事」，長者若出現情緒困擾，亦應主動到鄰近的長者中心或致電熱線求助。