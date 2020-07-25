新冠肺炎｜撒瑪利亞會憂失業群組高危　籲當局出措施減經濟壓力

本港自殺率於2003至04年錄得近1,300宗是多年來的高峰，當時正值沙士重挫經濟的時期。今年再遇新冠疫情，香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國今日（25日）表示，對情況感擔心，因過去數字顯示，自殺群組最多是無業，其次為藍領。同時，工作是男性的身分象徵，當男性面臨失業時，容易失去自我認同衍生輕生念頭。 他認為，政府可以推出措拖幫助交通、飲食、旅遊等行業，好讓僱員能夠減低經濟壓力。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國（右）擔心經濟壓力或引起部分人產生輕生念頭。（麥凱茵攝）

2003年香港沙士時，不少人因慘變負資產、失業等而選擇輕生。當年，本港的自殺人數是歷年最高達1,238人，即平均每10萬人中有18人自殺。

曾展國稱，過去的經驗顯示當經濟出現嚴重下滑時，自殺數字便會上升，擔心今次疫情也會帶來連鎖反應，「好擔心，因為自殺個案我哋一宗都嫌多。」

過去半年，中心因應疫情亦要調動人手安排，接聽求助電話的人手一度減至5人，故求助數字相對會減少，也未能最終反映情況。

面對疫情，曾展國留意到不少人會出現過度緊張的表現，也有人因長時間留家與家人發生摩擦。他形容，不少人已經處於「脆弱」的情況。

香港撒瑪利亞防止自殺會將過去處理15,000個自殺個案經驗收錄成《自殺危機評估及介入指引》。（麥凱茵攝）

根據2019年的自殺數字顯示，993個宗中652人是男性，較女性的341人的接近一倍。同時，失業及藍領人士各佔首位及第二位的自殺群組。

曾展國分析指出，由於男性在傳統社會中要保持剛強的形象，遇到問題時較難像女性般分享問題，或尋找精神健康的幫助。另外，工作是男性的身分身分象徵，當男性面臨失業時，容易失去自我認同衍生輕生念頭。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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今次疫情，交通、飲食、旅遊等行業首當其衝受到打擊。曾展國希望政府可以推出措拖幫助這些僱員，「可能可以有措施減低佢哋嘅經濟壓力。」

另外，今年是香港撒瑪利亞防止自殺會成立的60年，會方將過去處理15,000個自殺個案經驗收錄成《自殺危機評估及介入指引》，盼能供大眾作參考。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626