海洋公園水上樂園開幕終有期　工程仍未完　消息：暑假開幕有難度

海洋公園水上樂園的開放日期一拖再拖，終極敲定開幕日似乎「有眉目」，海洋公園今日（29日）向傳媒發出採訪邀請，指下月9日將舉行簡報會，期間會公布水上樂園的開幕日期及服務詳情，消息人士透露指，正式開放日期將「捉唔住暑假尾巴，8月開幕有難度」。



海洋公園水上樂園將快園完工，今日首次公開已「放滿水」的新彩虹滑梯，看來頗刺激。（資料圖片/余俊亮攝）

經政府「泵水」54億元營運及還款的海洋公園仍在討論其「重新方案」。當中「重頭項目」水上樂園的完工日期因多個原因一拖再拖，早前公園副主席龐建貽表示，「會在熱天時開幕。」現時似乎有終極開放日期，海洋公園今日（29日）向傳媒發出採訪邀請，指下月9日將舉行簡報會，期間會公布水上樂園的開幕日期及服務詳情，消息人士指，正式開放日期將「捉唔住暑假尾巴」，意味8月內開幕可能性極低。

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公園行政總裁黃智祖今日（29日）出席電視節目時表示，水上樂園將快可以與遊人「見面」，指現時準備上仍「爭少少」，趕不及暑假開幕，並指「好快，一定係熱天開到幕，日期不太遠！」

公園行政總裁黃智祖今日（29日）表示，水上樂園將快可以與遊人「見面」，指現時準備上仍「爭少少」，趕不及暑假開幕，（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，海洋公園擬將約60萬呎園區交由發展商興建及營運，黃承認，邀請發展商合作發展，中標者須承擔建築工程費，以及在指定時間內營運並將其交還予園方。他解釋，採用這種發展模式，可以令發展商由設計到營運可一條龍負責，有較大彈性，公園的資本投入又相對較少，可以利用私人機構的力度，幫海洋公園進行整體轉型。