卓悅董事葉俊享被指拖欠公司1.94億元　遭入稟追討

卓悅美容有限公司上周五(30日)入稟高等法院，指公司早前向董事葉俊亨提供免息借貸約2億元。惟葉只償還部份款項，現今仍拖欠約1.94億元。雖然卓悅美容近月要求葉還款，但不得要領，遂入稟法院追討。



原告卓悅美容有限公司，被告為葉俊亨。

卓悅美容在人稟狀指，葉俊亨一直任卓悅美容的董事，而Ocean Idea Limited和Talent Unioin Limited則於本年4月29日，加入成為卓悅美容的董事。

卓悅美容於2018年5月至2021年3月間，向葉俊亨共借款逾2億元，但葉只償還1060萬元，尚拖欠1.94億元。根據卓悅美容的財務報告，涉案借款是免息，葉亦不需提供抵押。

本年6、7月，卓悅美容均發律師信，要求葉還款，但葉都未有償還拖欠的1.94億元，遂入稟追討。

而上市公司卓悅控股早前指，卓悅美容有限公司並非卓悅控股的附屬公司。

案件編號：HCA1146/2021