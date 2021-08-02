消費券｜消委會收26宗投訴　2宗涉及藥房　服務質素相關投訴最多

電子消費券昨日（1日）發放首期款項，消委會表示，截至今日（2日）下午5時，共接獲26宗與消費券相關投訴，投訴主要涉及早前登記消費券或商戶提供優惠時出現「服務質素」及「價格爭議」問題。

消委會又指，至今收到2宗與藥房相關投訴，涉事商戶可能違反和相關支付平台的訂定的合約，消委會相關平台了解事件。



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消委會表示，至今共接獲26宗與消費券相關投訴，當中有關「服務質素」的投訴最多，共佔10宗；而排次位的則是「價格爭議」，合共有9宗。另外，「銷售手法」、「延誤送貨」、「終止／更改合約」亦各自收到2宗投訴。

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另外，消委會收到2宗與藥房相關的投訴，涉事商戶有可能違反了和相關支付平台的訂定的合約。消委會促請相關平台了解事件，如事件屬實，應即時採取行動。

消委會亦指，明白不少商戶希望因應消費券，推出各種優惠或獎賞來吸引消費者，但提醒商戶應在宣傳資料清楚列明優惠、或推廣的重要條款及細則，例如有沒有使用時間限制、購買及退換限制等。若優惠只適用於「指定」產品，應指出其可供選擇的數目、類型等。

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