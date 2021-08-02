強制檢測｜Maersk Lima船員染變種病毒　曾上船者最遲周三覆檢

早前停泊於葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」，一名由印度抵港船員染疫，並帶有L452R變異病毒株，該貨櫃船再次納入強檢公告，受檢人士須在周三（4日）或之前接受檢測。

此外，由於機場員工有機會與抵港人士接觸，感染風險較高，需要接受定期檢測，8月8日至14日期間以赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士，須在周六（7日）或之前接受檢測。



食物及衞生局表示，任何在7月13日至7月15日曾身處葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於8月4日或之前接受檢測。受檢人士若在7月31日至8月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。即使是已完成疫苗接種人士，亦須接受上述強制檢測。

此外，任何在8月8日至8月14日期間以大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工），須於8月7日或之前接受檢測。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

