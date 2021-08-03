新冠肺炎｜陳肇始稱仍有外來不穩因素　未有條件放寬社交措施

本港多日無本地確診個案，基本上達致本地「清零」目標。食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在港台節目時表示，雖然本地疫情穩定，但由於Delta變種病毒於全球肆虐，外來因素不穩定，仍未有條件放寬措施。她強調，若要放寬相關限制，必須提高提升整體疫苗接率，及以「疫苗氣泡」為基礎。



陳肇始：外來仍有不穩定因素

本港至昨56日無本地確診個案，基本上已達致本地「清零」目標。食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在港台節目時表示，雖然本地疫情穩定，但由於Delta變種病毒於全球肆虐，外來因素不穩定，仍未有條件放寬措施。她強調，若要放寬相關限制，必須提高提升整體疫苗接率，及以「疫苗氣泡」為基礎。

她又指，目前不少社交距離措施上已有放寬，例如部分處所若有三分之二出席人士已接種疫苗，人數上限可獲放寬至場地通常容納量的百分之百。

食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在港台節目時表示，雖然本地疫情穩定，但由於Delta變種病毒於全球肆虐，外來因素不穩定，仍未有條件放寬措施。（資料圖片／李澤彤攝）

海外地區風險組別改為三級 抵港人士必須持陰性證明

在外防輸入方面，陳肇始指，目前ABCD級的海外地區風險組別，將改分為高、中及低風險地區三個等級，並因應當地疫情、檢測量、疫苗接種率及對本地疫情的風險作劃分。所有抵港人士不論風險，都要在登機前出示72小時有效的陰性檢測證明，並只容許香港居民，或已完成接種新冠疫苗的非香港居民入境。

另外，入境人士必須乘坐政府安排專車往指定檢疫酒店進行強制檢測。在檢測期方面，已接種疫苗人士酒店檢疫期為14天，如證實帶有抗體可縮短至7天，未接種疫苗人士的檢疫期則為21天。至於地區航班熔斷機制方面，陳肇始指，會一直留意各地疫情情況，有需要時會隨時實施任何熔斷措施，個別航班的熔斷機制亦會繼續執行。

各風險組別地區最新登機、檢疫及檢測安排詳情如下：



抵港人士接觸者須強制打針

政府最新措施要求所有接觸抵港人士的工作人員必須打針，包括機場工作人員、接載檢疫人士的專車司機及檢疫酒店員工。陳肇始指出，個別員工若因健康理由不適合接種疫苗，需遞交醫生證明，甚至要接受更頻密的檢測。她續指，現時機場員工須每7天檢測一次，政府安排的指定檢疫酒店專車司機及酒店員工須每3天檢測一次，日後或會視乎需要提升檢測頻率。

海外地區重新劃分為高、中、低三個風險組別。（資料圖片）

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